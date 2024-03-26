В Подмосковье предоставили выплаты уже 52 пострадавшим при теракте в Crocus City Hall

Правоохранители ранним утром проводили обыски по месту жительства обвиняемого в теракте Шамсидина Фаридуни в Путилково. Живущая по соседству женщина в беседе с «360» рассказала, что жильцов подъезда попросили выйти на улицу во время обысковых мероприятий, вероятно, из соображений безопасности.

«Часа полтора мы были на улице. Но я обратила внимание, что в доме на втором и третьем этажах было много света. Остальные этажи были темные, включая наш четвертый», - поделилась собеседница.

Она призналась, что плохо знает своих соседей, поскольку переехала в этот дом осенью. По ее словам, она особо не поддерживала отношения с другими жильцами, общалась лишь с теми, у кого есть собаки. В тот момент, когда правоохранители пришли с обысками, она подумала, что «кто-то позвонил и сообщил о заложенной бомбе».

Другая женщина из дома в Путилково, которой показали фотографию арестованного, призналась, что ей сложно сказать однозначно, видела ли она его ранее.

Фаридуни и еще трех преступников задержали после теракта в Crocus City Hall в Брянской области. Всех четверых обвиняемых отправили под стражу до 22 мая.