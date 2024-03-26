26 марта 2024, 19:55

В Подмосковье предоставили выплаты уже 52 пострадавшим при теракте в Crocus City Hall

РИА «Новости»
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Московская область выплатила компенсации 52 пострадавшим при теракте в концертном комплексе Crocus City Hall. Об этом заявила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

«На данный момент Московская область произвела выплаты 52 пострадавшим», - заявила министр в беседе с ТАСС.

Выплаты в России Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 20:14
«Думала, что заложили бомбу». Соседка Фаридуни рассказала об обысках
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Правоохранители ранним утром проводили обыски по месту жительства обвиняемого в теракте Шамсидина Фаридуни в Путилково. Живущая по соседству женщина в беседе с «360» рассказала, что жильцов подъезда попросили выйти на улицу во время обысковых мероприятий, вероятно, из соображений безопасности.

«Часа полтора мы были на улице. Но я обратила внимание, что в доме на втором и третьем этажах было много света. Остальные этажи были темные, включая наш четвертый», - поделилась собеседница.

Она призналась, что плохо знает своих соседей, поскольку переехала в этот дом осенью. По ее словам, она особо не поддерживала отношения с другими жильцами, общалась лишь с теми, у кого есть собаки. В тот момент, когда правоохранители пришли с обысками, она подумала, что «кто-то позвонил и сообщил о заложенной бомбе».

Другая женщина из дома в Путилково, которой показали фотографию арестованного, призналась, что ей сложно сказать однозначно, видела ли она его ранее.

Фаридуни и еще трех преступников задержали после теракта в Crocus City Hall в Брянской области. Всех четверых обвиняемых отправили под стражу до 22 мая.

Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 19:03
Группа «Плаксы» опровергла сообщения об убийстве солиста
Global Look Press
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Панк-группа «Плаксы» опровергла сообщения, что смерть солиста Павла Якухина носит криминальный характер. Заявление опубликовали на официальной странице коллектива в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее появилась информация, что Якухина избили в микрорайоне Купавна городского округа Балашиха молодые люди в черных капюшонах, из-за чего солист умер спустя два дня в реанимации.

«По имеющимся достоверным данным, Павел умер по естественным причинам, не связанным с криминалом», - написали музыканты.

Кроме участия в панк-группе, Якухин более 20 лет проработал в пожарной службе, за что был отмечен служебными наградами.

Прощание с музыкантом пройдет в среду, 27 марта, в 11:30 в храме на территории Пуршевского кладбища.

Панк-группа «Плаксы» опровергла сообщения, что смерть солиста Павла Якухина носит криминальный характер. Заявление опубликовали на официальной странице коллектива в социальной сети « ВКонтакте ».

Убийства Музыка
26 марта 2024, 18:21
Суд освободил продюсера Палагаева, обвиненного в убийстве экс-депутата
РИА «Новости»
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Одинцовский городской суд приговорил кинопродюсера Гранта Палагаева к 11 месяцам лишения свободы в колонии-поселении по делу об убийстве экс-депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева и освободил его из-под стражи, так как обвиняемый фактически отбыл этот срок, находясь под следствием. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

Одинцовский городской суд приговорил кинопродюсера Гранта Палагаева к 11 месяцам лишения свободы в колонии-поселении по делу об убийстве экс-депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева и освободил его из-под стражи, так как обвиняемый фактически отбыл этот срок, находясь под следствием. Об этом сообщило издание « Московский комсомолец ».

По информации СМИ, в августе 2023 года во время застолья в доме Палагаева в Подмосковье продюсер выстрелил в голову экс-депутату из пистолета «Глок 17», после чего аккуратно ранил себя в плечо, чтобы отвести подозрения. Он заверил правоохранителей, что неизвестный ему гость первым открыл огонь. Сам пострадавший после ранения потерял сознание, а когда очнулся, обнаружил стрелка мертвым.

Личность погибшего установили только через несколько дней, так как Палагаев заявлял, что не знаком с нападавшим. Журналисты выяснили, что вероятной причиной конфликта могли стать ставки на тотализаторе.

Суд признал продюсера виновным в незаконном хранении оружия и убийстве при превышении мер необходимой обороны. Однако приговор оказался достаточно мягким. Одинцовская городская прокуратура признала его незаконным, и гособвинитель подал апелляционное представление на его отмену из-за неправильного применения уголовного закона.

Уголовное дело Убийства Суд Оружие
26 марта 2024, 17:32
Рейс Мурманск — Москва задержали из-за шутки про бомбу
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Пассажир рейса Мурманск — Москва авиакомпании Smartavia 25 марта сказал бортпроводнику, что в его рюкзаке находится бомба. В итоге шутника задержали, но в сумке не оказалось взрывного устройства. Об этом сообщило РИА «Новости»со ссылкой на экстренные службы.

Сотрудники мурманского аэропорта совместно с полицейскими оперативно отреагировали на ситуацию. Всех пассажиров эвакуировали с самолета и осмотрели воздушное судно. На борту также не было взрывного устройства. Самолет вылетел в Москву только через 2,5 часа после инцидента.

Ранее летевший из Красноярска в Благовещенск Boeing экстренно сел в Чите. Причиной аварийной посадки назвали технические проблемы.

Пассажир рейса Мурманск - Москва авиакомпании Smartavia 25 марта сказал бортпроводнику, что в его рюкзаке находится бомба. В итоге шутника задержали, но в сумке не оказалось взрывного устройства. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Россия Авиакомпании

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