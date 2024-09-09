09 сентября 2024, 09:34

В Подмосковье полицейские забыли пьяного мигранта в лесу и попали под суд

РИА «Новости»
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Сотрудников подмосковной полиции будут судить после того, как они забыли пьяного мигранта из Узбекистана в лесу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника канала, младший лейтенант и старший сержант задержали 45-летнего иностранца в лесу между деревнями Дуброво и Загряжской в мае. Они оставили его, чтобы мужчина пришел в себя после распития алкоголя, но вернуться за ним забыли, пояснил собеседник Mash.

Через время родственники гражданина Узбекистана подали в розыск. В сентябре удалось найти только останки мигранта. Сотрудников полиции, задержавших мужчину, по словам источника, уволили и отправили под суд за превышение должностных полномочий.

Ранее полицейские в Удмуртии устроили погоню за пьяным водителем , который находился за рулем без удостоверения. Машину с нарушителем удалось остановить только после того, как правоохранители открыли огонь по колесам.

Мигранты Полиция
09 сентября 2024, 09:07
Семилетний мальчик исчез после падения машины в реку в Башкирии
Telegram
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В Башкирии ищут семилетнего ребенка, пропавшего после падения автомобиля в реку Белую. О поисковой операции рассказали в МЧС региона.

По информации ведомства, отдыхающие спускали лодку на реку, но прицеп с ней утащил за собой в воду автомобиль. Внутри были двое взрослых и трое детей. Выбраться не смог только 7-летний мальчик.

Накануне около 20:00 (по московскому времени) спасатели вытащили автомобиль из реки, но внутри ребенка не было. Поиски решили возобновить с наступлением рассвета.

В пресс-службе госкомитета республики по ЧС заявили, что утром 9 сентября к розыску первоклассника подключили водолазов.

Дети Башкирия МЧС РФ
09 сентября 2024, 07:14
Мужчина попал под поезд на станции «Кунцевская»
Телеканал «360»
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На станции «Кунцевская» 30-летний мужчина попал под поезд. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Обращение о ЧП на МЦД-1 Белорусско-Савеловского диаметра в районе Фили-Давыдково поступило в понедельник, 9 сентября, около 05:50.

Очевидец сообщил, что 30-летний мужчина попал под поезд на второй платформе в сторону улицы Алексея Свиридова. Пострадавшего заблокировало на путях. Информации о его состоянии нет. Что послужило причиной ЧП, неизвестно.

Мужчины Поезда
09 сентября 2024, 03:52
Спасатели ликвидировали открытое горение в мебельном цехе в Ростове-на-Дону
Пресс-служба МЧС
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Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в мебельном цехе в Ростове-на-Дону. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

В Ростове-на-Дону загорелись два ангара, в которых находился мебельный цех. ЧП произошло на улице Черевичкина. Изначально площадь пожара составляла 200 квадратных метров.

Позже спасатели сообщили, что локализовали возгорание на одной тысяче «квадратов».

В Белгородской области в Волоконовском районе огнеборцы потушили пожар на площадке для хранения топлива «РусАгро», которая загорелась в результате удара украинского беспилотника. Глава района сообщил, что пожар потушили, пострадавших нет.

Спасатели Пожары МЧС РФ
08 сентября 2024, 21:44
Батарею скинули на голову ребенку под Нижним Новгородом
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Подросток оказался в реанимации после того, как ему на голову рухнула металлическая батарея в Сарове. СК начал доследственную проверку по признакам статьи «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», сообщили в пресс-службе регионального главка.

Батарея свалилась на голову ребенку с балкона общего пользования на девятом этаже дома на проспекте Музрукова. С травмой головы мальчика срочно доставили в больницу.

«В настоящее время следователем выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - передали представители Следственного комитета по Нижегородской области.

Как сообщил Telegram-канал «Новости Нижегородской области ОКА 24» , секцию металлической батареи, которая упала на шестиклассника, сбросили другие дети. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

В феврале в Москве оконная рама рухнула на школьника на автомойке. Пострадавшему потребовалась помощь медиков.

Дети Больницы

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