В Петербурге за нарушение порядка к ответственности привлекли 72 человека

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По данным на 22:00 воскресенья к административной ответственности привлекли 72 человека за совершение правонарушения. Задержанным предъявили обвинение по статье КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания граждан или передвижения в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

В пресс-службе сообщили, что 68 человек получили административные аресты на срок до 13 суток, четырех человек оштрафовали на 10 тысяч рублей каждого.

Петербургскому тату-мастеру, обвиненному в оскорблении чувств верующих, избрали меру пресечения.

Суд отправил девушку под подписку о невыезде. Причиной возбуждения дела стали татуировки с изображением котов и церквей.