16 сентября 2024, 04:37

В Петербурге ссора на детской площадке закончилась стрельбой

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В Санкт-Петербурге на одной из детских площадок словесная перепалка переросла в стрельбу, стрелка уже задержали. Об этом сообщил портал 78.ru.

В Красногвардейском районе четверо мужчин поссорились на детской площадке вечером 15 сентября. Очевидцы рассказали, что конфликт разгорелся на личной почве.

Сначала мужчины кричали и нецензурно выражались, но потом один из них достал пистолет и дважды выстрелил в сторону обидчика. Предположительно, это был пистолет Макарова. После этого мужчина с товарищем скрылись с места происшествия.

Издание отметило, что местные жители вызвали полицию и скорую помощь, а до прибытия медиков оказали раненому первую помощь. Пострадавшего доставили в больницу, где ему диагностировали ушиб и ссадины головы, а также открытый перелом пальца.

Предполагаемого стрелка уже задержали, сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве произошла драка со стрельбой у ресторана, которую устроили гости молодоженов.

Санкт-Петербург Задержания Стрельба Мужчины Полиция
16 сентября 2024, 02:37
Маркетплейс прислал жителю Подмосковья бутылку воды вместо PS5
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Житель Подмосковья воспользовался акцией на маркетплейсе, заказав игровую приставку PlayStation по сниженной цене, но вместо долгожданной посылки получил двухлитровую бутылку воды. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«В коробке сразу лежал акт: сотрудники маркетплейса уже знали, что коробка пустая, но все равно отправили ее покупателю, чтобы он сам отказался от товара», - уточнил канал.

Акция прошла 11 сентября. В полночь можно было заказать PS5 за 43 999 рублей, хотя обычно она стоит почти 65 тысяч рублей. Мужчина заказал приставку, которую должны были доставить 12 сентября, но потом сроки сдвинули еще на два дня. Когда он пришел в пункт выдачи, то решил сразу проверить товар. Так он и обнаружил бутылку воды.

Вероятно, посылку отправили, чтобы мужчина лично отказался от товара и продавцу не пришлось бы отправлять приставку по акционной цене. Так и получилось. Мужчина обратился в поддержку маркетплейса, где ему только вернули деньги.

В пресс-службе компании уже извинились за произошедшее.

Ранее в Башкирии мужчину приговорили к шести годам лишения свободы за создание интернет-магазина по продаже наркотиков.

Интернет Россия Sony PlayStation
15 сентября 2024, 20:20
Пожары в Ростовской области уничтожили почти 30 строений
РИА «Новости»
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Ликвидация пожаров в Ростовской области продолжается. В результате перехода огня на населенные пункты пострадало 29 строений, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.

«При пожаре пострадало 29 строений, в том числе 13 жилых домов в Аксайском и Неклиновском районах», - написал он.

По словам Голубева, в результате происшествия пострадавших и погибших нет. Всем жителям, потерявшим жилье и имущество, региональные власти оказали помощь.

Сейчас в тушении пожаров учувствуют свыше двух тысяч человек и почти 300 единиц техники.

Также пожарные тушат три лесных пожара в Аксайском, Красносулинском и Белокалитвинском районах. Их общая площадь составляет 7,4 гектара.

Пожары Лесные пожары
15 сентября 2024, 20:14
В Воронежской области остановили несколько поездов
РИА «Новости»
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Несколько пригородных пассажирских поездов пришлось задержать в Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба компании «Юго-Восточные железные дороги» в Telegram-канале «Большой воронежский».

«Пригородные составы пришлось задержать на пару минут, движение не прерывалось», - отметили в публикации.

По данным местных пабликов, из-за сильного пожара в Воронежской области пришлось остановить поезд. ЧП произошло в микрорайоне Отрожка.

Очевидцы показали кадры с места происшествия. На видео запечатлен окутанный дымом состав на железнодорожных путях. В этот момент на заднем фоне поднимаются столбы пламени.

Губернатор Александр Гусев ранее сообщил, что на территории Воронежской области специалисты зафиксировали около 70 возгораний. Сейчас в регионе сохраняется пятый класс пожарной опасности.

Пожары Дороги Поезда
15 сентября 2024, 16:26
Стало известно о состоянии ветеранов, отравившихся в московской столовой
РИА «Новости»
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Сотрудники медицинского учреждения внимательно следят за состоянием здоровья ветеранов, которые отравились в столовой социально-реабилитационного центра имени Михайлова. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе департамента социальной защиты населения Москвы.

«Те ветераны, кому потребовалась госпитализация, находятся под наблюдением медиков, состояние пациентов стабильное. Ситуация находится на контроле департамента здравоохранения Москвы», - заявили в ведомстве.

Сотрудники центра быстро отреагировали и оказали помощь людям, а также оперативно сменили поставщика продуктов питания. В центре провели дезинфекцию всех помещений и другие санитарно-организационные мероприятия. В работе участвовали специалисты Роспотребнадзора.

Московские следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В больницы с признаками отравления доставили порядка 20 человек.

Ранее в Москве арестовали директора китайского ресторана , где отравилась группа туристов из КНР. Четырем пострадавшим понадобилась госпитализация.

Здравоохранение Ветераны Питание Роспотребнадзор Работа Продукты Москва

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