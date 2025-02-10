В Петербурге пытались незаконно продать свыше 450 бриллиантов

По данным следствия, двое злоумышленников нелегально продали драгоценные камни более чем на 5,5 миллиона рублей. У них изъяли компьютеры, средства связи, свыше 450 бриллиантов, более 15 тысяч долларов и около 740 тысяч рублей.

Против мужчин МВД возбудило уголовное дело по статье о незаконном обороте драгоценных камней. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Москве суд оштрафовал уборщицу , которая несколько месяцев обворовывала квартиру своей нанимательницы, вынося оттуда деньги и ювелирные украшения. Женщина призналась в содеянном.