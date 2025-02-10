10 февраля 2025, 16:18

В Петербурге пытались незаконно продать свыше 450 бриллиантов

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В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ и полиции пресекли незаконную торговлю бриллиантами в выставочном центре на Петербургском шоссе. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

По данным следствия, двое злоумышленников нелегально продали драгоценные камни более чем на 5,5 миллиона рублей. У них изъяли компьютеры, средства связи, свыше 450 бриллиантов, более 15 тысяч долларов и около 740 тысяч рублей.

Против мужчин МВД возбудило уголовное дело по статье о незаконном обороте драгоценных камней. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Москве суд оштрафовал уборщицу , которая несколько месяцев обворовывала квартиру своей нанимательницы, вынося оттуда деньги и ювелирные украшения. Женщина призналась в содеянном.

Санкт-Петербург Уголовное дело МВД РФ ФСБ Торговля Полиция
10 февраля 2025, 16:08
Уголовное дело завели после избиения спортивного комментатора Скворцова
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После нападения на спортивного комментатора Романа Скворцова в Новосибирской области завели уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в областной прокуратуре.

По данным представителя регионального надзорного ведомства, дело возбудили по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Виновному грозит до трех лет лишения свободы.

Мужчину доставили в одну из больниц Новосибирска в ночь на 9 февраля. По предварительным данным, Скворцова могли жестоко избить в одном из местных заведений, где он отдыхал вместе с друзьями. В какой-то момент он вступился за знакомого, после чего начался конфликт с другой компанией.

Сейчас 49-летний спортивный комментатор находится в сознании, однако не может вспомнить, что именно с ним произошло. Супруга Скворцова сообщила, что у него подтвердили черепно-мозговую травму.

Драки Уголовное дело Больницы
10 февраля 2025, 15:43
Разбившего стекло машины фигуристки Нугумановой задержали в Москве
РИА «Новости»
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Полицейские в Москве задержали мужчину, подозреваемого в нападении на автомобиль фигуристки Елизаветы Нугумановой. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

В ночь с 7 на 8 февраля на Мичуринском проспекте на машину спортсменки напал злоумышленник, разбил ей лобовое стекло и угрожал. Предлогом стало то, что Нугуманова посигналила таксисту, который перевозил нападавшего и, остановившись, создал пробку.

Фигуристка не пострадала и вскоре обратилась в полицию. В ближайшее время задержанному предъявят обвинение по статье о хулиганстве.

По данным Telegram-канала Mash, хулиганом оказался 44-летний местный житель, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В прошлом году в петербургском метро напали на фигуриста Владислава Дикиджи. Пожилому местному жителю не понравилось, что спортсмен не уступил женщине место в вагоне, и он начал угрожать фигуристу, достав из кармана предмет, похожий на нож. Злоумышленника задержали.

Уголовное дело МВД РФ Мужчины Машины Полиция Москва
10 февраля 2025, 15:27
В Бурятии пьяный водитель сбил катавшуюся на тюбинге с горки девочку
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Пьяный водитель без прав на УАЗе сбил четырехлетнюю девочку, катавшуюся с горки на тюбинге. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Бурятии.

Освидетельствование показало, что в крови водителя уровень алкоголя составляет 0,25 миллиграмма на литр, что выше допустимого. Девочку отправили в больницу.

«У нее челюсти небольшой перелом и травма мозга. В искусственную кому ввели», - рассказал 360.ru источник.

По его словам, виновник ДТП пока не связывался с семьей пострадавшей и не предлагал какой-либо помощи.

Госавтоинспекция предупредила, что кататься следует только в специально отведенных для этого местах без пересечений с проезжей частью.

В январе жительница Казани погибла при катании на тюбинге. Выяснилось, что подруга возила ее, привязав к задней части автомобиля. Против женщины-водителя возбудили уголовное дело.

ДТП Алкоголь Водители Бурятия
10 февраля 2025, 15:08
Мошенники в Италии украли деньги с помощью ИИ с голосом министра
Unsplash
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Телефонные мошенники применили искусственный интеллект, чтобы выдать себя за министра обороны Италии Гвидо Крозетто и убедить некоторых итальянских предпринимателей перевести деньги. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Жертвами аферистов стали президент Prada Патрицио Бертелли, миллиардер Массимо Моратти, исполнительный вице-председатель Pirelli & C. SpA Марко Тронкетти Провера, модельер Джорджио Армани и другие.

Агентство уточнило, что мошенники просили жертв оплатить выкуп итальянских граждан, похищенных и заключенных в тюрьму в Сирии и Иране.

Сам Крозетто отметил, что узнал о ситуации после того, как два «крупных» бизнесмена связались с ним и уточнили просьбу на перевод денег.

Ранее юрист Давид Адамс призвал россиян не отправлять голосовые сообщения даже друзьям. По его словам, злоумышленники могут получить доступ к переписке и затем использовать фрагменты записей для создания фальшивок.

Италия Мошенничество Деньги

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