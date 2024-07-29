29 июля 2024, 02:26

В Петербурге нашли мужчину, погибшего от взрыва неизвестного предмета

РИА «Новости»
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В Петербурге нашли труп мужчины, предварительно, умершего из-за взрыва неизвестного предмета, который погибший носил с собой. Об этом сообщили в Telegram-канале ГСУ СК России по региону.

«Следственным отделом по Василеостровскому району ГСУ СК РФ по городу Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины во дворе дома по улице Кораблестроителей», - написали в публикации.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее трех сестер нашли мертвыми в квартире в Петербурге. На их телах не было признаков насильственной смерти. По неуточненной информации, женщины умерли около двух недель назад. Как выяснили журналисты, двумя месяцами ранее они добровольно отказались от еды, а также состояли в секте.

Санкт-Петербург Взрывы СК РФ Россия Мужчины
29 июля 2024, 03:01
Почти сотню человек эвакуировали с подтопленных районов Башкирии
Freepik
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Из южных районов Башкирии эвакуировали 96 человек, проживающих на подтопленных после осадков территориях. Об этом сообщило МЧС в Telegram-канале.

«На контроле <…> находятся 23 ситуации, связанные с подтоплением придомовых территорий, размытием дорожного полотна и мостов в семи муниципальных образованиях», - отметили представители министерства.

За прошедшие сутки «прибавилось пять ситуаций» в Мелеузовском, Белорецком и Салаватском районах. Всего подтопило 15 домов и 59 придомовых территорий. Также эвакуировали 96 местных жителей, из которых 29 - несовершеннолетние.

Ранее разлив реки случился в городе Туймазы в Республике Башкортостан. Сотрудники МЧС начали откачивать воду после случившегося. По данным спасателей, река вышла из берегов из-за сильных ливней в регионе.

Спасатели Башкирия МЧС РФ Реки
29 июля 2024, 01:05
Муж МотоТани на прощании рассказал об отношении семьи к опасному увлечению байкерши
Телеканал «360»
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На похоронах погибшей в Турции МотоТани (Татьяны Озолиной) муж заявил, что семья хоть и считала ее увлечение опасным, но не препятствовала ему. Видеокадры с церемонии прощания опубликовало издание Life.ru.

«Увлечение мотоциклами мы <…> считали опасным для нее, но никогда не могли ей в этом препятствовать, потому что, когда она этим увлеклась, это как будто выпустило ее на свободу, она стала намного счастливее», - поделился супруг Озолиной.

У Татьяны Озолиной были большие планы, которые она так и не успела осуществить. Супруг МотоТани отметил, что семье будет трудно без нее, однако он пообещал позаботиться о сыне.

Озолина погибла в Турции в ночь на 24 июля. Она каталась на мотоцикле и не справилась с управлением.

Турция Мотоциклы Семья Отношения Видео
29 июля 2024, 00:44
Состояли в секте. Три сестры в Петербурге умерли при загадочных обстоятельствах
Freepik
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Трупы троих сестер нашли в квартире Приморского района Санкт-Петербурга. Об этом сообщило издание Fontanka.ru.

По данным журналистов, в полицию обратился один из местных жителей города. По его словам, он зашел в квартиру своих сестер и обнаружил их мертвыми.

Полицейские оперативно прибыли на указанный мужчиной адрес. В жилище они нашли бездыханных женщин, 35, 29 и 19 лет. Ни телах не было признаков насильственной смерти, обстановка в квартире тоже не вызывала подозрений. По предварительному заключению, они скончались около двух недель назад.

По данным журналистов, девушки два месяца назад добровольно перестали есть. Они не выходили на улицу и не разрешали заходить в свои комнаты. По неуточненным данным, женщины состояли в секте.

Ранее в Петербурге в квартире нашли двух мертвых подростков. Юноша и девушка лежали валетом без признаков жизни. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Санкт-Петербург Женщины Полиция Квартиры
28 июля 2024, 22:14
МЧС задействовало дроны для поисков двухлетней девочки под Архангельском
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Двухлетняя девочка потерялась в Архангельской области. Спасатели МЧС подключили для поисков кинологов и БПЛА. Об этом сообщило министерство в Telegram-канале.

«В последний раз девочку видели в поселке Белое Озеро. В зоне поиска местные пожарные уже осушили и обследовали колодцы», - написали в публикации.

Вертолет Ми-8 МЧС РФ отправили из Архангельска в Плесецкий район. На борту находятся спасатели и кинологи. Кроме того, в поисково-спасательной операции задействовали БПЛА.

Ранее 10-летняя девочка пропала в Самаре. Она ушла из дома и не вернулась. Поисками ребенка также занялись волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Когда школьница уходила из дома, на ней были черные бриджи, серый топ и розовая обувь.

Вертолеты Спасатели Дети Беспилотники Волонтеры МЧС РФ Архангельская область

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