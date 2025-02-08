В Петербурге мужчина пытался поджечь здание ФСБ на Литейном проспекте

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Огромный пласт льда за доли секунды рухнул с крыши на мужчину во Владимире. Управляющая компания отказалась возместить ему ущерб, заявив, что «надлежащим образом выполняет свои обязательства». Адвокат пострадавшего рассказал 360.ru подробности этого дела.

Отреагировать не успел Все произошло ранним утром 24 декабря 2022 года. Лед свалился на голову 43-летнему мужчине неожиданно, отреагировать он не успел.

Пострадавший потерял сознание. В больницу его доставили на скорой помощи. Несколько дней он находился на амбулаторном лечении у невролога и травматолога.

После происшествия он сделал судебно-медицинскую экспертизу. По ее результатам (документ есть в распоряжении редакции) медики заявили, что травмы головы мужчины с сотрясением головного мозга причинили легкий вред его здоровью.

Руководитель УК сотрудничать отказался После этого пострадавший направил в управляющую компанию досудебную претензию, рассказал 360.ru правозащитник Роман Ардыкуца.

Руководство ООО «Жилищник-Центр» на просьбу пострадавшего возместить ущерб в размере 324 тысяч рублей ответило отказом. В компании заявили, что выполнили все свои задачи по очистке кровли надлежащим образом.

Представители организации утверждают, что крыша здания, с которой упала глыба льда, очищалась в период с 21 по 23 декабря 2022 года включительно. Кроме того, в «Жилищник-Центре» не нашли в предоставленных пострадавшим документах «причинно-следственной связи» между действиями компании и причинении ущерба в «заявленном размере».

По словам правозащитника, его клиент пригласил на встречу руководителя управляющей компании. Тот выходить отказался.

«Руководитель с нами не встретился. По-хамски отнесся», - отметил Ардыкуца.

Последствия дают о себе знать По словам адвоката, последствия происшествия пострадавший ощущает до сих пор.

«Невралгия, передергивает его, голова болит, спит не очень хорошо», - объяснил юрист.

Роман Ардыкуца уточнил, что сторона пострадавшего уже подготовила иск в суд. Подавать его планируется на следующей неделе. Юрист допустил возможное повышение суммы возмещения ущерба - из-за негативной реакции управляющей компании на досудебную претензию.

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