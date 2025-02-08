08 февраля 2025, 00:39

В Петербурге мужчина пытался поджечь здание ФСБ на Литейном проспекте

Unsplash
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В Санкт-Петербурге мужчина попытался поджечь здание регионального управления ФСБ России на Литейном проспекте. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Молодой человек, скрыв лицо под маской, пришел к зданию и попытался поджечь его при помощи легковоспламеняющейся жидкости. Происходящее мужчина снимал на телефон.

Поджигателя задержали правоохранители для проведения допроса. Предположительно, он стал очередной жертвой телефонного мошенничества.

В конце января подросток бросил «коктейль Молотова» в административное здание предприятия Казани. Возгорание быстро потушили, никто не пострадал. Против парня возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Ранее мошенники обманули саратовца на 370 тысяч рублей. К таким последствиям привела попытка мужчины заказать проститутку.

Санкт-Петербург ФСБ Мошенничество Россия Мужчины
08 февраля 2025, 00:21
Сосулька-убийца едва не прикончила мужчину во Владимире. Он выжил, но впереди суд
РИА «Новости»
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Огромный пласт льда за доли секунды рухнул с крыши на мужчину во Владимире. Управляющая компания отказалась возместить ему ущерб, заявив, что «надлежащим образом выполняет свои обязательства». Адвокат пострадавшего рассказал 360.ru подробности этого дела.

Отреагировать не успел Все произошло ранним утром 24 декабря 2022 года. Лед свалился на голову 43-летнему мужчине неожиданно, отреагировать он не успел.

Пострадавший потерял сознание. В больницу его доставили на скорой помощи. Несколько дней он находился на амбулаторном лечении у невролога и травматолога.

После происшествия он сделал судебно-медицинскую экспертизу. По ее результатам (документ есть в распоряжении редакции) медики заявили, что травмы головы мужчины с сотрясением головного мозга причинили легкий вред его здоровью.

Руководитель УК сотрудничать отказался После этого пострадавший направил в управляющую компанию досудебную претензию, рассказал 360.ru правозащитник Роман Ардыкуца.

Руководство ООО «Жилищник-Центр» на просьбу пострадавшего возместить ущерб в размере 324 тысяч рублей ответило отказом. В компании заявили, что выполнили все свои задачи по очистке кровли надлежащим образом.

Представители организации утверждают, что крыша здания, с которой упала глыба льда, очищалась в период с 21 по 23 декабря 2022 года включительно. Кроме того, в «Жилищник-Центре» не нашли в предоставленных пострадавшим документах «причинно-следственной связи» между действиями компании и причинении ущерба в «заявленном размере».

По словам правозащитника, его клиент пригласил на встречу руководителя управляющей компании. Тот выходить отказался.

«Руководитель с нами не встретился. По-хамски отнесся», - отметил Ардыкуца.

Последствия дают о себе знать По словам адвоката, последствия происшествия пострадавший ощущает до сих пор.

«Невралгия, передергивает его, голова болит, спит не очень хорошо», - объяснил юрист.

Роман Ардыкуца уточнил, что сторона пострадавшего уже подготовила иск в суд. Подавать его планируется на следующей неделе. Юрист допустил возможное повышение суммы возмещения ущерба - из-за негативной реакции управляющей компании на досудебную претензию.

Ранее 360.ru выяснил , кто несет ответственность за уборку снега и льда с жилых домов, а также рассказал избежать таких несчастных случаев.

Суд Адвокаты Скорая помощь Мужчины
07 февраля 2025, 19:58
Электричка загорелась на Павелецком вокзале
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Электричка с пассажирами вспыхнула на Павелецком вокзале в Замоскворечье. Об этом сообщил источник 360.ru.

«В электричке спокойно сидят два-три человека», - рассказала позвонивший в экстренные службы заявитель.

По его словам, виден дым из аэроэкспресса, который должен отправиться в аэропорт. Информация о пострадавших не поступала. Подробности происшествия выясняются. К месту ЧП выдвинулись пожарные.

Ранее в Лобне и Дмитрове двое юношей подожгли электропоезда. Подозреваемые устроили диверсии по заданию кураторов. За поджоги им пообещали более 150 тысяч рублей, но денег молодые люди так и не получили. Фигурантов отправили в СИЗО на два месяца.

Пожары Поезда
07 февраля 2025, 14:34
Война соседей продолжается. СК взялся за травлю птиц в реабилитационном центре Волгограда
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Руководитель центра реабилитации диких животных «Птичий Остров» в Волгограде Алина Ерина обратилась в Следственный комитет из-за травли птиц. Она предполагает, что на пернатых ополчились соседи. Об этом Ерина рассказала в комментарии 360.ru.

Война соседей Многолетняя травля со стороны соседей продолжается уже около 10 лет. Все началось еще до создания центра реабилитации животных. Родители Ериной хотели приобрести дом, но на жилье претендовали соседи: женщина-адвокат, ее муж и сын.

«Родители вступили в права наследования. И вот после того у нас началась травля», - рассказала Ерина.

После образования центра реабилитации соседи переключились на содержащихся в нем животных. Владелица организации считает, что те отравили пернатых и избили собаку.

«У нас с весны 2024 года начинается массированная атака на наш центр реабилитации. <… > Аист умер, отек мозга на фоне резкого отравления напроксеном. Это подтвердило исследование. <… > Наши птицы просто стали каким-то камнем преткновения», - поделилась Ерина.

СК заинтересовался делом Несколько дней назад глава центра реабилитации подала заявление в Следственный комитет России. Юристы посоветовали записать видеообращение.

«Записали видеообращение. И буквально через два дня нам прислали ответ, что Александр Иванович Бастрыкин взял на контроль это дело. Конечно, был шок, я не ожидала, правда, я уже честно ничему не верю, что у нас что-то сдвинется», - рассказала собеседница 360.ru.

По ее словам, соседи создали группу в соцсети «ВКонтакте», где пишут гадости про владелицу центра.

«В лицо мне ни разу никто ничего не сказал. Я не знала, как выглядит человек, который говорит, что я им мешаю. Я спрашиваю: „Что именно вам не нравится? Крики, шум и вонь“. Я говорю: „Хорошо, придите, как когда будет кто-то кричать и вонять, скажите мне“. Никто не приходит. Вони нет, чистые вольеры, потому что вольеры убираем», - подчеркнула Ерина.

Она подготовила заявление на соседку в Адвокатскую федеральную палату, чтобы лишить ее статуса адвоката.

«Она полностью просто всю адвокатскую этику попрала», - возмутилась женщина.

В заключение она добавила, что в живых в центре реабилитации остались чайка, лебеди и вороны. Ерина не исключила попытку соседей избавиться от кур - это могло бы привести к отравлению тех, кто ел снесенные пернатыми яйца.


Птицы Животные Следственный комитет России
07 февраля 2025, 13:51
Более 30 турок стали жертвами паленого алкоголя
РИА «Новости»
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Массовое отравление поддельным алкоголем произошло в Анкаре — из-за паленого спиртного погибли 33 человека. Об этом заявил губернатор города Васип Шахин, сообщил телеканал A Haber.

Массовое отравление поддельным алкоголем произошло в Анкаре - из-за паленого спиртного погибли 33 человека. Об этом заявил губернатор города Васип Шахин, сообщил телеканал A Haber.

«Примечательно и очень печально для нас то, что, к сожалению, 33 наших гражданина погибли из-за употребления поддельного алкоголя», - отметил он.

Еще 20 турок попали в реанимацию, добавил градоначальник. В связи с отравлением к ответственности привлекли 32 человека, связанных с продажей поддельного спиртного. Шахин рассказал, что 13 из них арестовали, а остальных освободили на условиях судебного контроля.

Правоохранители изъяли 102 тонн этилового и метилового спирта. Большую часть паленого алкоголя обнаружили в Дюздже и Конье, еще 40 тонн забрали на границах провинции.

Ранее случай массового отравления алкоголем произошел в Лаосе. Из-за спиртного с содержанием метанола погибли шесть туристов: американец, двое датчан, две австралийки и британка.

Турция Алкоголь

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