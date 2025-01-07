В Петербурге эвакуатор въехал в остановку. Есть пострадавшие

В аварии пострадали водитель, женщина и двухлетний ребенок. Мужчину пришлось вызволять из кабины машины с помощью гидравлического инструмента. Всех пострадавших госпитализировали.

«Спасатели МЧС России ликвидировали последствия ДТП», - добавили в министерстве.

Накануне один человек пострадал в аварии на севере Москвы. На Ленинградском шоссе легковушка врезалась в фонарный столб. Пострадавшего осмотрели врачи скорой помощи.

Также 6 января в столице сгорела машина. Авария произошла недалеко от отделения почты в Северном Медведково. В результате никто не пострадал, в иномарке в момент пожара никого не было. В распоряжении 360.ru появились кадры, на которых видно, как огонь охватил капот авто, после чего от машины пошел густой дым.