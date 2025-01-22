В Петербурге два грузовика раздавили рабочего

Сообщение о происшествии поступило в полицию Кингисеппского района в среду, 22 января. Прибывшие на место правоохранители установили, что водитель грузовика «ФАВ» прижал портового рабочего к другой фуре той же марки.

Пострадавший от полученных травм скончался. Предварительно, 20-летний водитель грузовика не заметил грузчика, когда сдавал назад - он собирался припарковаться у разгрузочного терминала.

Полиция Санкт-Петербурга начала проверку по факту смертельного ДТП. Также проверку по исполнению в порту законодательства об охране труда инициировала транспортная прокуратура.

Это уже не первое смертельное происшествие на терминале. Здесь же ковшом раздавило пожилого петербуржца - он ремонтировал погрузчик без страховки. Об этом сообщал сайт MR7.ru.

Ранее источник 360.ru рассказал, что в Москве такси раздавило мотоцикл. Водителя мотоцикла госпитализировали.