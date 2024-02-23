23 февраля 2024, 23:58

В Петербурге 2-летняя девочка выпила средство для мытья плит и попала в больницу

Freepik
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Двухлетнего ребенка из Петербурга госпитализировали после происшествия с домашней химией. Об этом сообщило издание Piter.tv со ссылкой на свой источник.

По данным журналистов, девочка могла выпить средство для чистки плит. Ее положили в больницу с ожогом пищевода. Информации о состоянии здоровья ребенка пока не поступало. По факту случившегося начали проводить проверку.

Ранее неизвестным токсином отравились 23 школьника в поселке Большаково Калининградской области. По данным сотрудников регионального Следкома, утром дети пожаловались на ухудшение самочувствия. Шестерых из них госпитализировали. Следователи начали проверять обстоятельства случившегося, глава регионального ведомства Дмитрий Бочаров взял дело под контроль.

Еще четверо детей попали в больницу в Самарской области. Они отравились хлором во время купания в бассейне на базе отдыха «Маяк».

Дети Больницы
24 февраля 2024, 00:40
«Не отпускают». Жительница Подмосковья нашла записку с мольбой о помощи в заказе из маркетплейса
РИА «Новости»
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Жительница Химок при получении заказа через интернет-магазин обнаружила в упаковке записку с просьбой о помощи от работника компании. Об этом сообщило издание mk.ru.

В послании сотрудник предприятия написал, что его не выпускают с работы в течение пяти суток и не дают спать. По его словам, работодатель выставил ему качестве условия возвращения домой получение 10 положительных отзывов от заказчиков. Полиция начала проверку по данному делу.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области активисты волонтерской организации избавили от рабского труда гражданина Белоруссии. По словам волонтеров, пострадавший сам обратился к ним за помощью. Мужчина рассказал, что приехал на заработки в Россию в мае 2023 года и планировал трудиться на пилораме, чтобы получать зарплату в размере 25 тысяч рублей в месяц. В итоге денег он так и не увидел. Вдобавок ко всему у приезжего отобрали документы.

Химки Работа Деньги Маркетплейсы
24 февраля 2024, 00:06
Родители в Екатеринбурге посадили за руль 7-месячного младенца
Freepik
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Родители в Екатеринбурге посадили за руль семимесячного ребенка, чтобы успокоить его. Видео в социальной сети выложила мама малыша, читатели прислали его в редакцию Е1.

В издании отметили, что ребенка перевозили без специального кресла, за что родители могут получить штраф.

«Строго говоря, факта управления [машиной] я не вижу, но автомобиль едет, хоть и медленно. Так что речь идет о перевозке ребенка вне детского кресла, штраф - 3000 рублей», - прокомментировал ситуацию автоэксперт Дмитрий Ларионов.

Специалист отметил, что семьей могут заинтересоваться органы опеки. ГИБДД Екатеринбурга инициировало проверку по данному факту.

Суд Екатеринбурга повторно рассмотрит дело о нападении на школьника с буквой Z на шапке. Ранее уголовное дело прекратили, обвиняемый выплатил штраф.

Штрафы Дети Екатеринбург Машины
23 февраля 2024, 23:14
Оперштаб сообщил о падении одного летательного аппарата на Кубани
Pxhere
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По уточненной информации дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), в Каневском районе близ хутора Трудовая Армения упал один летательный аппарат. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

На месте случившегося продолжают работать экстренные службы. Пожар, вспыхнувший после падения устройства, локализовали в 20:50.

«В 21:45 полная ликвидация пожара», - добавили в оперштабе.

Ранее в ЕДДС заявили о падении двух летательных аппаратов в Каневском районе. На место ЧП прибыли пожарные, которые установили, что загорелся один объект. Пламя распространилось на заросли камышей. Огонь охватил площадь в 250 «квадратов», угрозы для жилых домов не было.

В результате никто не пострадал. Очевидцы сняли мощный пожар на видео.

Пожары Видео Краснодарский край
23 февраля 2024, 21:44
Два летательных аппарата рухнули на Кубани
Pxhere
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Два летательных аппарата упали в Каневском районе Краснодарского края. После этого произошел пожар, сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, около 20:00 в районе хутора Трудовая Армения упали два летательных аппарата. Прибывшие на место пожарные установили, что горит один из рухнувших объектов. Также загорелся камыш.

«Площадь пожара примерно 250 метров квадратных. Угрозы жилым домам нет, пострадавших среди жителей хутора также нет», - сообщили в оперштабе.

Сейчас огнеборцы занимаются локализацией огня. В работах по тушению задействовали 40 человек и 14 единиц техники. На месте работают правоохранители и спецслужбы.

Изначально информация о пожаре появилась в СМИ. Огонь и поднимающийся столб дыма сняли на видео.

Пожары Видео Краснодарский край

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