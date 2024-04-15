15 апреля 2024, 05:02

В Перми нашли мертвым мужчину, пропавшего на Новый год

РИА «Новости»
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В Перми нашли мертвым 44-летнего местного жителя, который пропал в Новый год. Об этом сообщил поисковый отряд «Прикамье Поиск» в своей группе «ВКонтакте».

«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким. Просьба снять репосты», - написали волонтеры.

Мужчина пропал 31 декабря 2023 года в микрорайоне Левшино. Он пошел домой от друзей и исчез. По информации газеты «КП-Пермь» , погибший замерз насмерть.

В январе в Перми пропал участник специальной военной операции , вернувшийся из зоны боевых действий. Военнослужащий был в гостях у знакомых, после чего отправился домой, но исчез по дороге. По словам знакомого мужчины, он работал технологом на заводе и не стал бы уезжать, предварительно не уволившись.

В феврале в Екатеринбурге нашли мертвым пропавшего после драки у клуба 20-летнего военного. Тело молодого человека вытащили водолазы из реки Исети.

Пермь Военные Мужчины Новый год
15 апреля 2024, 04:31
Мужчина устроил стрельбу в пункте выдачи маркетплейса в Петербурге
РИА «Новости»
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Конфликт со стрельбой произошел в одном из пунктов выдачи товаров в Санкт-Петербурге. Посетитель начал стрелять в работника маркетплейса. Нападавшего задержали. Об этом сообщила полиция города в своем Telegram-канале.

Конфликт произошел в пункте выдачи на Заневском проспекте. Один из посетителей зашел в помещение с собакой. Сотрудники маркетплейса сделали ему замечание и попросили вывести пса на улицу. Посетитель с требованием не согласился.

«Конфликт с сотрудником выкатился на улицу, в результате подозреваемый несколько раз выстрелил в его сторону из аэрозольного пистолета, после чего ушел с места происшествия», - сообщили в полиции.

В результате никто не пострадал.

В пятницу, 12 апреля, бывший помощник депутата Заксобрания Ленобласти Дмитрий Сенин устроил дебош со стрельбой в петербургском ресторане «Мясо и хлеб». Мужчина с порога начал угрожать посетителем и сотрудникам заведения травматическим пистолетом. Дебошир оттаскал за шею и волосы одну из официанток и ранил посетителя, который попытался вступиться за девушку. Полицейские скрутили и обезоружили буйного посетителя. На него завели уголовное дело о хулиганстве.

Санкт-Петербург Стрельба Собаки Мужчины Полиция Маркетплейсы
15 апреля 2024, 04:23
На Сахалине от берега оторвалась льдина с 20 рыбаками
РИА «Новости»
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На Сахалине льдина с 20 рыбаками оторвалась от берега на озере Изменчивом. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС России.

Спасательную операцию проводят в Корсаковском районе. На отколовшейся льдине, по предварительной информации, находятся около 20 рыбаков.

«Утром 15 апреля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация об образовании трещины в ледовом поле в результате весеннего разрушения льда на озере Изменчивое», - уточнило ведомство.

К операции по спасению рыбаков привлекли шесть сотрудников МЧС. Они отправились на место на автомобиле с плавательным средством.

Несколько дней назад сотрудники МЧС спасли 19 рыбаков с дрейфующей льдины на озере в Челябинской области.

Ранее на Сахалине госпитализировали женщину после нападения бойцового пса , оставленного нетрезвым хозяином на прогулке без намордника и поводка.

Спасатели МЧС РФ Россия Рыбалка
15 апреля 2024, 04:06
Личности погибших в жутком ДТП с грузовиком в Крыму установили
РИА «Новости»
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В Крыму в жутком ДТП погибли три человека. Там слетевший с тормозов грузовик расплющил легковой автомобиль. Об этом РИА «Новости» сообщила представитель крымского главного управления СК РФ Ольга Постнова.

«Личности установлены. Три погибших: один мужчина и две женщины. Жители Крыма», - заявила она.

Авария произошла в субботу, 14 апреля. У грузовика MAN отказали тормоза и он скатился с горы на автомобиль Lada Priora, полностью смяв легковушку, прижав ее к дереву у дороги.

В машине находились водитель и два пассажира. В надзорном ведомстве уточнили, что среди жертв аварии несовершеннолетних нет.

Точная информация о погибших поступила недавно, так как автомобиль был настолько сильно поврежден, что понадобилось время, чтобы установить их личности.

Ранее в Дагестане в результате массовой аварии погибли три человека , среди них было двое детей. Кроме того, 10 человек травмировались, в их числе четыре ребенка. На дороге столкнулись маршрутка, грузовик и легковой автомобиль.

Смертность Грузовики ДТП Крым Машины Следственный комитет России
15 апреля 2024, 03:28
В Бурятии из-за паводка эвакуировали более 20 человек
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Паводковые воды подтопили жилые дома в Иволгинском районе Бурятии. Из опасной зоны эвакуировали более 20 человек, сообщил в Telegram-канале глава региона Алексей Цыденов.

«В Иволгинском районе сегодня ночью 11 жилых домов попали в зону подтопления, эвакуировали 22 человека, из них шесть детей», - написал он.

По словам Цыденова, причиной паводка стал затор льда на Селенге. Власти республики распорядились провести взрыв затора, этим будут заниматься саперы Восточного-военного округа.

После начала весеннего паводка уровень реки Урал у Оренбурга впервые начал снижаться в воскресенье, 14 апреля. В Гидрометцентре зафиксировали уменьшение уровня реки на пять сантиметров.

Сейчас полицейские охраняют от мародеров дома эвакуированных жителей из зоны подтопления. Правительство Оренбургской области получило более 290 тысяч заявлений на выплаты от пострадавших от паводка.

Паводки Бурятия Реки

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