В Орске начали формировать список пострадавших из-за прорыва дамбы

«Согласно указу о введении на территории Оренбургской области режима ЧС регионального характера, пострадавшие от паводка имеют право на получение материальной помощи», - сказано в материале.

Единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на человека выплатят каждому, кто пострадал из-за прорыва дамбы. За частично утраченное имущество первой необходимости перечислят помощь в 25 тысяч рублей, 50 тысяч дадут тем, кто полностью утратил имущество первой необходимости.

В случае получения тяжкого или среднего вреда здоровью в связи с подтоплением пострадавшему выплатят 400 тысяч, легкого - 200 тысяч.

Ранее власти Орска призвали всех жителей Старого города эвакуироваться, потому что в ближайшее время весь регион затопит. Как рассказал очевидец, разрушенная дамба обвалилась еще сильнее. Он прислал «360» видео с места событий. На кадрах видно, что вода заполнила берег и дошла до стволов деревьев.