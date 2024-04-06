06 апреля 2024, 05:06

В Орске начали формировать список пострадавших из-за прорыва дамбы

Freepik
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Списки пострадавших из-за подтопления начали формировать в Орске. В случае среднего или тяжкого вреда здоровью жителям выплатят до 400 тысяч рублей. Об этом заявили в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

«Согласно указу о введении на территории Оренбургской области режима ЧС регионального характера, пострадавшие от паводка имеют право на получение материальной помощи», - сказано в материале.

Единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на человека выплатят каждому, кто пострадал из-за прорыва дамбы. За частично утраченное имущество первой необходимости перечислят помощь в 25 тысяч рублей, 50 тысяч дадут тем, кто полностью утратил имущество первой необходимости.

В случае получения тяжкого или среднего вреда здоровью в связи с подтоплением пострадавшему выплатят 400 тысяч, легкого - 200 тысяч.

Ранее власти Орска призвали всех жителей Старого города эвакуироваться, потому что в ближайшее время весь регион затопит. Как рассказал очевидец, разрушенная дамба обвалилась еще сильнее. Он прислал «360» видео с места событий. На кадрах видно, что вода заполнила берег и дошла до стволов деревьев.

Паводки Эвакуации Реки
06 апреля 2024, 05:40
Около 600 домов подтопило в Орске после прорыва дамбы
Freepik
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Примерно 600 домов на девяти улицах подтопило в Орске после прорыва Дамбы. Об этом рассказали в Telegram-канале МЧС России.

«Вода продолжает прибывать в так называемую старую часть города Орска, где расположен преимущественно частный сектор. На данный момент подтоплено порядка 600 домов на девяти улицах», - уточнили в ведомстве.

В посте отметили, что эвакуацию жителей не прекращают, сотрудники спасательных служб продолжают выводить людей с помощью плавательного транспорта. В 12 пунктах временного размещения поселили 230 человек, 73 из них - дети.

На месте ЧП работают более 530 специалистов, 125 единиц специальной техники и 75 плавсредств.

Ранее в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области заявили о начале формирования списка пострадавших из-за подтопления в Орске. Жители, которые получили средний или тяжкий вред здоровью в результате случившегося, получат материальную помощь до 400 тысяч рублей.

Паводки Россия Реки
06 апреля 2024, 04:26
Власти Орска призвали жителей Старого города эвакуироваться
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Весь жилой сектор Старого города будет затоплен в ближайшее время. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале администрации города Орска.

«Жителям необходимо принять срочные меры к эвакуации», - сказано в публикации.

Ниже разместили пост с информацией об автобусах. Транспортные средства ожидают жителей на пересечении улиц Карла Маркса и Первого Мая.

Как отметили в правительстве Оренбургской области, никто не пострадал при прорыве Дамбы в регионе. В пункты временного размещения из зоны подтопления эвакуировали примерно 100 человек, 40 из них - дети. Остальные люди уехали к родным.

По словам мэра Оренбурга Сергея Салмина, из-за повышения воды в реке Урал оказались подтопленными 300 домовладений и 750 дачных участков. Он назвал ситуацию критической и призвал жителей скорее покинуть дома.

Урал Автобусы Эвакуации Реки
06 апреля 2024, 03:50
Экипаж самолета Москва — Волгоград заметил НЛО при наборе высоты в Шереметьево
Pixabay
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Пилоты самолета, вылетевшего из Москвы в Волгоград, при наборе высоты в аэропорту Шереметьево заметили неопознанный объект. О происшествии в небе сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Экипаж сообщил о шаре с серебристым оттенком без подвеса, который они наблюдали на высоте 10 650 метров. Самолет при этом находился на высоте 7300 метров. Это произошло 4 апреля в 15:03 по московскому времени. Самолет принадлежит авиакомпании Аэрофлот.

«Доклад экипажа о наблюдении шара с серебристым оттенком без подвеса на эшелоне 350 перед собой. Самолет A320, RA-73759, рейс AFL1186-IS», - уточнили авторы поста.

В декабре два американских плейнспоттера заметили неопознанный летающий объект рядом с самолетом президента США Джо Байдена. Таинственный объект был похож на светящийся шар.

Самолеты Аэропорт Шереметьево Авиакомпании Москва
06 апреля 2024, 02:58
Женщина в Ленобласти столкнула двух детей с платформы
РИА «Новости»
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Женщина в алкогольном опьянении столкнула под поезд двух девушек и ударила по лицу их спасителя. На правонарушительницу завели уголовное дело, сообщило в Telegram-канале Западное межрегиональное управление СК на транспорте.

Все произошло 16 марта на ж/д станции Саблино в Тосненском районе Ленинградской области. Подозреваемая толкнула под движущийся электропоезд двух несовершеннолетних девушек. Их спас стоявший рядом 17-летний парень.

Женщина начала ругаться с юношей, оскорблять его, а после ударила по лицу. Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по двум статьям. Выяснилось, что фигурантка ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. Следователи выясняют причину агрессии и нападения на подростков.

В Москве ранее завершилось расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, напавшего на маленькую девочку в местном магазине. Согласно экспертизе, фигурант страдает психическим расстройством.

Уголовное дело Дети Женщины Поезда

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