13 апреля 2024, 18:36

В Оренбурге зафиксировали максимальный пик паводка

РИА «Новости»
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В Оренбурге сейчас наблюдается максимальный пик паводка. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона в Telegram-канале.

«На сегодняшний день ситуация остается непростой. Сейчас в Оренбурге максимальный пик паводка», - указали в администрации.

Паводки Наводнение в Оренбургской области
13 апреля 2024, 18:32
Два человека пострадали в ДТП с грузовиком на востоке Москвы
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ДТП с грузовиком и легковым автомобилем произошло на Магнитогорской улице в Москве. Пострадали два человека, сообщил источник «360».

«Столкнулись грузовик и легковушка. С места аварии госпитализировали двух человек», - уточнил он.

Также очевидцы заметили рядом с ДТП вертолет. Подробности дорожного происшествия устанавливаются. Официальной информации пока не поступало.

Ранее на севере Москвы в Западном Дегунине взорвалась припаркованная машина. Травмы получил один человек. Также пострадали стоявшие по соседству автомобили. Следователи возбудили уголовное дело.

ДТП Москва
13 апреля 2024, 17:20
Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью у здания владимирской администрации
РИА «Новости»
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Во Владимире 13 апреля неизвестный метнул две бутылки с зажигательной смесью у здания администрации на Октябрьском проспекте. Один из коктейлей Молотова попал в припаркованный автомобиль, сообщил источник «360».

По словам источника, повреждения получил автомобиль Hyundai Creta, принадлежащий начальнику управления профилактики коррупционных правонарушений Инне Дыровой.

Власти Владимирской области в Telegram-канале подтвердили инцидент.

«Мужчина попытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью. Злоумышленник задержан. Никто не пострадал», - заявили в правительстве региона.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Вильнюсе мужчина бросил коктейль Молотова в здание российского посольства. Полиция задержала злоумышленника.

Полиция
13 апреля 2024, 16:50
МВД проверит жалобу киргизского дипломата на московских полицейских
РИА «Новости»
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Служебную проверку начали в отношении сотрудников полиции Москвы после жалобы от семьи советника посла Киргизии в России Манаса Жолдошбекова. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она пояснила, что правоохранители в минувший понедельник, 8 апреля, вышли на профилактический обход. Жительница квартиры в доме на Нижегородской улице отказалась предъявить документы, заявив, что является женой сотрудника посольства Киргизии.

Волк подчеркнула, что полицейские не знали, что по этому адресу живет дипломатический работник с семьей. Она добавила, что в квартиру правоохранители не заходили, а также не оказывали физическое или психологическое воздействие.

«В связи с поступлением жалобы на неправомерные действия сотрудников полиции в настоящее время проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств», - добавила представитель МВД.

Министерство иностранных дел Киргизии после жалобы сотрудника своего посольства в Москве вызвало советника-консула посольства России Андрея Бурьева. В ведомстве заявили, что полицейские нарушили положение Венской конвенции и потребовали привлечь виновных к ответственности.

Киргизия МВД РФ Россия Полиция Москва
13 апреля 2024, 16:30
Жительница Сахалина попала в больницу после нападения бойцового пса
РИА «Новости»
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Американский стаффордширский терьер покусал жительницу города Холмска на Сахалине. Пьяный хозяин бойцового пса вывел питомца на прогулку без намордника и поводка. Об этом в комментарии изданию Astv.ru рассказал муж пострадавшей.

Он пояснил, что собака подкралась к женщине со спины и сначала вцепилась в руку. Пострадавшей удалось вырваться, но разъяренное животное укусило ее за ногу.

«Жена закричала, но хозяина рядом не было, а его бойцовский пес гулял сам по себе без поводка и намордника», - заявил собеседник журналистов.

Мужчина уточнил, что владельца пса нашли пьяным недалеко от места происшествия. По его словам, он оказался настолько нетрезвым, что не смог понять, что произошло, поэтому рассчитывать на его помощь не стоило.

Пострадавшую с травмами доставили в больницу, где врачи зашили ей рваные раны. По словам мужа покусанной женщины, американский стаффордширский терьер появился в их доме полтора месяца назад, и теперь жители боятся выходить лишний раз, так как хозяин отпускает пса на свободные прогулки.

Собака такой же породы напала на четырехлетнего мальчика в подъезде городского округа Люберцы. Как сообщил «360» источник, хозяин забыл закрыть дверь в квартиру. Выбежавший пес набросился на ребенка, который стоял на лестнице между первым и вторым этажами. Пострадавшего мальчика с ранами головы, рук и ног доставили в детскую больницу.

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