В Оренбурге сгорел переоборудованный в квест-комнату автобус
В Оренбурге сгорела квест-комната в переоборудованном автобусе. Пожар спровоцировало замыкание дымогенератора, сообщило МЧС России.
Предприниматели открыли квест-комнату в переоборудованном автобусе. Из-за замыкания дымогенератора в нем произошел пожар площадью 15 квадратных метров. Спасатели потушили огонь.
В момент возгорания аттракцион пустовал, посетители не пострадали.
Пресс-служба министерства сообщила, что отдел надзорной деятельности МЧС России проведет проверку.
Трагически окончился июльский пожар в квест-комнате в Махачкале. От сильных ожогов и отравления продуктами горения умерли две девушки 19 и 25 лет. Следком задержал аниматора, который бросил подожженную перчатку и не освободил прикованных клиенток. Очевидцы сообщили «Известиям» , что трюк с огнем не входил в сценарий, и парень мог принести горючее по своей инициативе.