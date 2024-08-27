В Оренбурге сгорел переоборудованный в квест-комнату автобус

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Авария с участием мотоцикла и автомобиля произошла на улице Новый Арбат рядом с домом № 6. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Сейчас на месте ДТП работают городские оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Водителей также предупредили, что движение в сторону области затруднено на 1,3 километра. Поэтому, по возможности, лучше выбирать пути объезда.

Похожее ДТП ранее произошло на шоссе Энтузиастов в Перове.

Байкер столкнулся с автомобилем , после этого произошел разлив топлива. В результате удара огонь охватил мотоцикл.

В начале августа мотоциклист стал жертвой аварии с автобусом в Москве.

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Медики констатировали его смерть на месте ДТП.