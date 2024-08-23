23 августа 2024, 23:57

В ОНК заявили о дефиците кадров в ИК-19, где произошел захват заложников

РИА «Новости»
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В исправительной колонии № 19 в Суровикине Волгоградской области не хватает 22% сотрудников. Об этом в своем Telegram-канале написал ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ РФ Алексей Мельников.

«По моей информации, ИК-19 не доукомплектована личным составом (сотрудниками) на примерно 22%», - сообщил Мельников.

Ответсек отметил, что общая нехватка сотрудников ФСИН по региону составляет около 1000 человек, это четверть от штатного расписания.

Осужденные, захватившие заложников в суровикинской колонии, попадали под дисциплинарную комиссию и были злостными нарушителями режима отбывания наказания, ранее сообщил член ОНК Москвы, Общероссийской общественной организации «Совет ОНК» Александр Мальцев.

ФСИН Захват заложников в ИК-19 в Волгоградской области
23 августа 2024, 22:12
Ветеран «Альфы» назвал идеальной работу по освобождению заложников в ИК-19 под Волгоградом
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Спецназ Росгвардии идеально, высокопрофессионально и быстро проделал операцию по освобождению заложников, которых захватили в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области. Об этом заявил почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с РИА «Новости».

«Я считаю высокопрофессиональными действия сотрудников Росгвардии, которые сделали свое дело быстро, без всяких напряжений», - сказал он, отметив, что полчаса времени на освобождение заложников считается идеальным вариантом.

Гончаров объяснил, что злоумышленники в таких случаях должны осознавать, что после содеянного их не пощадят.

Ранее член ОНК Москвы, Общероссийской общественной организации «Совет ОНК» Александр Мальцев рассказал, что четверо заключенных, захвативших колонию под Волгоградом, были злостными нарушителями режима отбывания наказания. Они попали под дисциплинарную комиссию, которую собирают, чтобы установить факт нарушения порядка.

Заключенные Спецназ Ветераны Росгвардия Работа Москва Захват заложников в ИК-19 в Волгоградской области
23 августа 2024, 21:58
Пожар сразу в трех домах разгорелся в Ростовской области из-за возгорания камыша
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Спасатели тушат пожар сразу в трех домах — двух жилых и одном строящемся в городе Пролетарск в Ростовской области. Об этом заявили в Telegram-канале МЧС России.

«Пожар произошел из-за возгорания камыша. На месте работают 37 специалистов и 23 единицы техники», - написали в публикации.

Как рассказал начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов, из-за сильного ветра огонь перекинулся на улицу Колпакова. Площадь пожара пока уточняют. Возгоранию присвоили третий ранг. Погибших и пострадавших нет.

Как отметил губернатор Региона Василий Голубев в своем Telegram-канале , очаги возгорания находятся друг от друга на расстоянии в пять километров.

Ранее работники «Мособлпожспаса» потушили пожар в одной из квартир жилого дома в Ступине. Спасатели вытащили из горящего дома мужчину.

Спасатели тушат пожар сразу в трех домах - двух жилых и одном строящемся в городе Пролетарск в Ростовской области. Об этом заявили в Telegram-канале МЧС России.

Спасатели Пожары МЧС РФ Россия
23 августа 2024, 17:28
Волгоградский губернатор рассказал о ситуации с захватом заложников в ИК
Телеканал «360»
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Волгоградская область привела в готовность силы санитарной авиации и больницы в связи с захватом исправительной колонии № 19. Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров, сообщила пресс-служба региональной администрации.

По его словам, в Суровикинскую больницу поместили четырех пострадавших сотрудников колонии. В связи с ЧП в регионе создали оперативный штаб, который координирует работу по освобождению заложников.

«Сил и средств для оказания помощи пострадавшим достаточно», - отметил губернатор.

Он также почеркнул, что угрозы гражданскому населению нет.

Ранее глава Суровикинского муниципального района Роман Слива подтвердил, что здание колонии располагается далеко от жилых домов. Правоохранители перекрыли дорогу в город и приняли все меры, чтобы локализовать ЧП.

Председатель Комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев рассказал, что четырех раненых сотрудников ИК оперируют врачи. Два человека находятся в тяжелом состоянии, сообщило радио Sputnik.

Заключенные Тюрьмы Захват заложников в ИК-19 в Волгоградской области
23 августа 2024, 16:25
«Я в шоке». Волгоградский муфтий призвал наказать захватчиков в ИК-19 по всей строгости
Телеканал «360»
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Муфтий центрального духовного управления мусульман Волгоградской области Мохамад Бата Кивах готов поехать в колонию № 19, где захватили заложников, но пока информации о том, что он уже отправился туда — нет. Об этом 360.ru рассказал его заместитель Мурат-Ходжа Абсаматов.

«При необходимости он наготове [ехать], если вдруг какая-то помощь нужна будет», - отметил он.

Абсаматов добавил, что появлялась информация, будто к месту ЧП отправили имама - духовное лицо, но подтверждения этому тоже нет.

«Муфтий уже высказался. Он пояснял, что с террористами переговоров быть не может», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Позже сам Бата Кифах Мохамад сказал 360.ru, что пока никуда не поехал. Участвовать в переговорах с радикалами его никто не приглашал.

«Пока операция идет. Лучше, я думаю, дождаться результатов», - высказался он о происходящем в колонии.

Подобной ситуации никогда не было, признался он. События потрясли муфтия.

«Я сам в шоке <…> Это очень тяжело видеть. Будем молиться, чтобы все хорошо <…> Это самые настоящие преступники, надо их по всей строгости наказать, думаю, органы с ними разберутся», - сказал он.

Заключенные, назвавшие себя членами ИГИЛ * , захватили сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии. Они жестокого убили и тяжело ранили нескольких человек.

* «Исламское государство», ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в России.

Заключенные ФСИН Переговоры Захват заложников в ИК-19 в Волгоградской области

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