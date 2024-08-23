В ОНК заявили о дефиците кадров в ИК-19, где произошел захват заложников

Спецназ Росгвардии идеально, высокопрофессионально и быстро проделал операцию по освобождению заложников, которых захватили в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области. Об этом заявил почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с РИА «Новости».

«Я считаю высокопрофессиональными действия сотрудников Росгвардии, которые сделали свое дело быстро, без всяких напряжений», - сказал он, отметив, что полчаса времени на освобождение заложников считается идеальным вариантом.

Гончаров объяснил, что злоумышленники в таких случаях должны осознавать, что после содеянного их не пощадят.

Ранее член ОНК Москвы, Общероссийской общественной организации «Совет ОНК» Александр Мальцев рассказал, что четверо заключенных, захвативших колонию под Волгоградом, были злостными нарушителями режима отбывания наказания. Они попали под дисциплинарную комиссию, которую собирают, чтобы установить факт нарушения порядка.