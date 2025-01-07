07 января 2025, 17:35

В Омской области в ДТП пострадали четыре человека, одного из них зажало

Пресс-служба МЧС
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Сотрудники МЧС ликвидировали последствия автомобильной аварии в Омской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ДТП произошло на 99-м километре трассы А-320 рядом с селом Иртыш. По данным МЧС, на дороге столкнулись две машины, в результате одного человека зажало. Спасатели вытащили пострадавшего и передали его медикам. Всего в результате ДТП травмы получили четыре человека.

Ранее ДТП с пострадавшими произошло в Петербурге , сообщила «Газета.ru». На Пискаревском проспекте эвакуатор въехал в остановку общественного транспорта и сбил женщину и двухлетнего ребенка. Удар пришелся на сторону водителя , и того зажало. Спасатели вытащили мужчину с помощью спецтехники.

Точная причина аварии пока неизвестна. Очевидец рассказал, что у эвакуатора на повороте отвалилось колесо. Прокуратура проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.

Спасатели ДТП МЧС РФ
07 января 2025, 17:53
Российский подросток погиб на горнолыжном курорте в Турции
Global Look Press
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Российский школьник во время отдыха с семьей в Турции погиб, когда катался на лыжах. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

ЧП произошло в новогодние праздники на горнолыжном курорте в провинции Кайсери. Подросток неудачно упал на трассе около подъемника Девели Капы и получил серьезные травмы. По данным канала, врачи не смогли спасти 15-летнего школьника, он умер в больнице.

До этого смерть гражданина России в Турции зафиксировали в Аланье. Тело 49-летней россиянки нашли на полу ее комнаты, сообщил RT. После судмедэкспертизы началось расследование, так как смерть женщины посчитали подозрительной.

Ранее в Таиланде погиб врач скорой помощи из Кировской области. Мужчина поссорился со своей спутницей и упал с лестницы в массажном салоне в Паттайе. Менеджер больницы Bangkok Pattaya Hospital рассказала, что россиянин умер через сутки после падения.

Турция Путешествия Врачи
07 января 2025, 17:32
Россиян предупредили о новой схеме обмана с настройкой телеприставок
Freepik
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В России все чаще встречается мошенничество, связанное с настройкой телевизионных приставок. В основном жертвами аферистов становятся пожилые люди. Об этом рассказал RT председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Преступники умело пользуются доверчивостью и недостаточной технической осведомленностью старшего поколения. Основной способ аферы заключается в том, чтобы под видом специалистов по ремонту или настройке оборудования взять с пенсионеров значительно больше денег, чем изначально было оговорено», - отметил он.

Факторы, способствующие процветанию подобных схем, связаны с определенными юридическими и социальными аспектами.

Мошенники действуют решительно и профессионально. Они приходят по вызову, изначально называя одну стоимость услуг, но по факту работы требуют гораздо больше. После получения оплаты они быстро исчезают, оставляя жертву в недоумении.

Иногда злоумышленники используют сложные схемы, включая заранее подготовленные документы и акты выполненных работ. Это создает у жертвы ложное впечатление законности происходящего.

Юридическая сложность борьбы с подробным обманом заключается в том, что преступники формально действуют в рамках закона. Например, они могут зарегистрироваться как самозанятые, предоставлять акты выполненных работ и даже платить налоги. Это затрудняет квалификацию их действий как мошенничества, поскольку отсутствует прямой обман.

«Если договор подписан, а услуга оказана, полицейские часто советуют обращаться в суд, где восстановление справедливости становится долгим и затратным процессом», - добавил Гаврилов.

Люди пожилого возраста часто не обладают достаточной юридической грамотностью. Они могут не осознавать, что подписывают документ, подтверждающий их согласие на оплату услуг. Также депутат предложил ввести обязательное требование по созданию реестра специалистов, занимающихся настройкой телевизионного оборудования, смартфонов и других устройств.

Ранее мошенники обманули 90-летнего доцента петербургского вуза на миллион рублей. Пожилому ученому позвонил неизвестный и представился сотрудником ФСБ. Он убедил доцента в том, что ему необходимо срочно перевести деньги, якобы для обеспечения безопасности. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

Суд Законы Мошенничество Депутаты Россия Деньги
07 января 2025, 16:05
Boeing 737 экстренно сел во Внуково
Global Look Press
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Самолет, летевший из Петербурга в Самарканд, совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково. Об этом рассказали 360.ru в пресс-службе авиакомпании Utair.

«Посадка штатная. Заруливает самостоятельно», - отметили в пресс-службе.

На борту Boeing 737 сработала индикация стабилизатора, сообщили «Известия». Командир принял решение о посадке самолета в целях безопасности. Пассажиры и экипаж не пострадали при экстренной посадке судна.

«С пассажирами и экипажем все в порядке. Для выполнения рейса уже готовится резервный борт», - уточнили в авиакомпании.

Ранее самолет Airbus A321neo, на котором изначально должны были прилететь пассажиры «Уральских авиалиний», совершил экстренную посадку в Шарм-эль-Шейхе из-за отказа одного из двигателей. На борту находились 243 человека, включая экипаж, и никто из них не пострадал.

Boeing
07 января 2025, 15:26
Один человек получил сотрясение мозга в ДТП на севере Москвы
РИА «Новости»
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Два автомобиля столкнулись на Звенигородской эстакаде в Хорошевском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Участниками ДТП стали фура Volvo и Kia. Предварительно сообщалось о двух пострадавших, но после осмотра врачами скорой помощи выяснилось, что травмы получил один человек.

«Сотрясение мозга, госпитализирован в больницу Боткина», - сообщил источник.

Из-за ДТП пришлось перекрыть одну полосу движения из пяти в сторону центра.

В Санкт-Петербурге на Пискаревском проспекте эвакуатор врезался в остановку общественного транспорта. Пострадали женщина, двухлетний ребенок и водитель. Последнего пришлось вытаскивать из кабины с помощью гидравлического инструмента. Спасатели МЧС ликвидировали последствия дорожно-транспортного происшествия.

ДТП Москва

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