В Омской области в ДТП пострадали четыре человека, одного из них зажало

В России все чаще встречается мошенничество, связанное с настройкой телевизионных приставок. В основном жертвами аферистов становятся пожилые люди. Об этом рассказал RT председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Преступники умело пользуются доверчивостью и недостаточной технической осведомленностью старшего поколения. Основной способ аферы заключается в том, чтобы под видом специалистов по ремонту или настройке оборудования взять с пенсионеров значительно больше денег, чем изначально было оговорено», - отметил он.

Факторы, способствующие процветанию подобных схем, связаны с определенными юридическими и социальными аспектами.

Мошенники действуют решительно и профессионально. Они приходят по вызову, изначально называя одну стоимость услуг, но по факту работы требуют гораздо больше. После получения оплаты они быстро исчезают, оставляя жертву в недоумении.

Иногда злоумышленники используют сложные схемы, включая заранее подготовленные документы и акты выполненных работ. Это создает у жертвы ложное впечатление законности происходящего.

Юридическая сложность борьбы с подробным обманом заключается в том, что преступники формально действуют в рамках закона. Например, они могут зарегистрироваться как самозанятые, предоставлять акты выполненных работ и даже платить налоги. Это затрудняет квалификацию их действий как мошенничества, поскольку отсутствует прямой обман.

«Если договор подписан, а услуга оказана, полицейские часто советуют обращаться в суд, где восстановление справедливости становится долгим и затратным процессом», - добавил Гаврилов.

Люди пожилого возраста часто не обладают достаточной юридической грамотностью. Они могут не осознавать, что подписывают документ, подтверждающий их согласие на оплату услуг. Также депутат предложил ввести обязательное требование по созданию реестра специалистов, занимающихся настройкой телевизионного оборудования, смартфонов и других устройств.

Ранее мошенники обманули 90-летнего доцента петербургского вуза на миллион рублей. Пожилому ученому позвонил неизвестный и представился сотрудником ФСБ. Он убедил доцента в том, что ему необходимо срочно перевести деньги, якобы для обеспечения безопасности. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».