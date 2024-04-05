05 апреля 2024, 05:47

В одном из районов Хабаровска ввели режим ЧС из-за радиации

РИА «Новости»
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На участке территории Индустриального района Хабаровска зафиксировали повышение естественного радиационного фона, власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили на сайте местной администрации.

По данным управления по делам ГО и ЧС, доступ к этой территории заблокировали. Сотрудники хабаровского комбината «Радон» начали работы по определению природы источника, его изъятию, транспортировке и захоронению. В администрации также отметили, что угрозы для жителей города нет.

В январе этого года в Иркутской области нашли потерянную радиоактивную капсулу с цезием-137. Как отметила пресс-служба компании «ТНГ-Групп», ее защитная оболочка не повреждена, целостность не нарушена. Специалисты провели замеры на месте происшествия и не нашли повышения радиационного фона. Вещество отправили к специальному месту хранения для дальнейших оперативно-следственных мероприятий.

Природа Радиация
05 апреля 2024, 06:55
Массовое отравление школьников произошло в Петропавловске-Камчатском
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В школе № 41 Петропавловска-Камчатского отравились более 20 человек. Специалисты взяли пробы продуктов в местной столовой, сообщила прокуратура Камчатского края.

Медицинская помощь, по данным на 14:30 (05:30 по московскому времени) потребовалась 23 пострадавшим. Все отравившиеся - учащиеся школы. Началась проверка. Специалисты взяли пробы продуктов, которыми кормили детей, назначили анализы самим школьникам и персоналу, сделали смывы в пищеблоке.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства и организации питания в образовательном учреждении», - сообщила пресс-служба.

Вспышка кишечной инфекции произошла в феврале в интернате имени А. Н. Колмогорова в Москве. Дети жаловались на тошноту, высокую температуру, проблемы с пищеварением. Столовую закрывали на время проверки.

Дети Школы Школьники Камчатка
05 апреля 2024, 02:23
Более 40 дронов ликвидировали в Ростовской области
РИА «Новости»
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В Морозовском районе Ростовской области силы ПВО уничтожили более 40 целей. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

В результате атаки ВСУ повредили электроподстанцию. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

Беспилотники Россия ПВО
05 апреля 2024, 01:58
Следователи выяснят причины нападения на мурманского губернатора
РИА «Новости»
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Следователи СК России выясняют причины нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«По первоначально полученным данным, после встречи с жителями города Апатиты, местный житель напал с ножом на губернатора, причинив ему ранение», - написали в пресс-службе.

При задержании сотрудники Росгвардии ранили подозреваемого в ногу. Мужчине оказали медицинскую помощь. На месте происшествия работает следственная группа и криминалисты, опрашивают свидетелей.

Врачи оценили состояние раненого мурманского губернатора как тяжелое. Чибис находится на операции, к нему вызвали дополнительную бригаду медиков для консультации.

Подозреваемого задержали. Он заявил, что напасть на губернатора ему велел внутренний голос.

Задержания Врачи Росгвардия Россия Мужчины
05 апреля 2024, 00:21
Врачи оценили состояние раненого мурманского губернатора как тяжелое
Pixabay
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Медики оценили состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса как тяжелое. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

«Сейчас глава региона находится на операции. К нему вызвана дополнительная бригада докторов для консультации», - сказано в сообщении.

Чибис получил ножевое ранение и попал в реанимацию. Нападение на главу региона произошло после встречи с населением в Апатитах, его ранили на выходе из здания дома культуры, сообщили местные СМИ.

Нападавшего задержали. Мужчина заявил, что сделал это по зову внутреннего голоса. При задержании нападавшего ранили в ногу.

Задержания Врачи Мужчины

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