17 мая 2024, 22:25

В Новой Москве задержали подозреваемого в изнасиловании 9-летней школьницы

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Правоохранители задержали подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки в Новой Москве. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного СК.

По данным следователей, происшествие случилось 16 мая на улице Липовый парк. Мужчина оказался в лифте вместе со школьницей, где надругался на ней. После случившегося он скрылся с места преступления.

Девочка рассказала о происшествии родителям. Они сразу же обратились в полицию.

«Следователями ГСУ СК России по городу Москве совместно с сотрудниками оперативных служб личность мужчины установлена, он задержан», - сказано в публикации.

Против мужчины завели уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Ранее 15-летний юноша в Новосибирске надругался над восьмилетней девочкой. Полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел МВД. По данным следствия, подросток напал на ребенка в безлюдном месте и изнасиловал.

Дети Россия Мужчины Изнасилования Полиция Москва
17 мая 2024, 22:25
Присланное по ошибке в Челябинск тело канадца эксгумировали и скоро отправят семье
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Тело канадца, которое с Кубы случайно отправили семье умершего там россиянина Ильи, эксгумировали и скоро отправят на родину. Об этом сообщили в Telegram-канале RT.

«Канадцы выслали фото тела, я не стала смотреть его, но моя семья узнала папу. У него были синяки на теле, гематомы, отсутствовала часть зубов. Это указывает на побои перед смертью», - заявила дочь погибшего Анна.

По ее словам, канадцам тоже отправили снимок тела, прибывшего в Россию. Иностранная семья узнала в нем своего родственника.

Семья Ильи сделала тест ДНК, результаты отправили в Канаду. Если они не совпадут, то труп россиянина увезут в Челябинск. Расходы на себя взяло консульство России в Кубе. Помимо этого, в РФ проведут экспертизу для установления причины смерти Ильи.

Что произошло? Ранее Анна рассказала 360.ru, что ей с Кубы отправили тело чужого человека вместо скончавшегося отца. Мужчина был на отдыхе, 22 марта вышел поменять деньги в обменнике и исчез. Его знакомая, с которой он отправился отдыхать, обратилась на ресепшен.

Выяснилось, что россиянин умер. По предварительным данным, после захода в воду у туриста произошел сердечный приступ, и он захлебнулся. На Кубе провели экспертизу для установления точных причин случившегося. Потом труп отправили в Россию, однако на родину прибыло чужое тело.

Отдых Куба Семья Россия Мужчины
17 мая 2024, 21:49
Стала известна причина взрыва в академии имени Буденного в Петербурге
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Причиной взрыва на территории Военной академии связи имени Буденного на улице Обручевых в Санкт-Петербурге стала самопроизвольная детонация боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Ленинградского военного округа.

В пресс-службе Калининского района города, как написала «Фонтанка» , рассказали, что информация о громком хлопке поступила в дежурную службу около 20:00.

На место происшествия выехали пожарные, полицейские, сотрудники Росгвардии и представители командования Ленинградского военного округа.

«Жертв нет», - отметили в администрации района.

Происшествие находится в зоне ответственности Минобороны и не носит террористического характера, заявил позже губернатор Александр Беглов.

Из-за взрыва пострадали семь человек , двое из них находятся в тяжелом состоянии. Один пострадавший в реанимации.

Санкт-Петербург Военные Взрывы Росгвардия
17 мая 2024, 20:26
Пожар в ресторане «Карл и Фридрих» в Петербурге потушили
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пожар на кухне ресторана «Карл и Фридрих» в Петроградской районе Санкт-Петербурга потушили. Эвакуацию посетителей и сотрудников заведения не проводили, сообщила пресс-служба городского управления МЧС России.

В ведомстве пояснили, что горел жир в вытяжке мангала. Пожарные в течение получаса ликвидировали открытое горение.

«В отдельно стоящем одноэтажном здании кухни размером 10 на 30 метров <…> происходило горение жира в вытяжке мангала на площади один квадратный метр», - уточнили в МЧС.

В этот же день в пожаре не улице Оптиков в Санкт-Петербурге пострадал мужчина. Горела трехкомнатная квартира, огонь ликвидировали за 40 минут.

Санкт-Петербург Пожары Россия Эвакуации Рестораны
17 мая 2024, 16:24
Спасатели локализовали открытое горение рядом с аэропортом в Минводах
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники МЧС локализовали пожар, вспыхнувший на территории недостроенной автомобильной стоянки перед аэропортом Минеральных Вод. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Площадь возгорания составляет порядка 150 квадратных метров. По информации МЧС, горит кровля двухэтажного здания. Для тушения пожара задействовали 55 специалистов и 10 единиц техники.

На опубликованных ведомством кадрах видно, что загоревшееся здание находится в процессе строительства. Из-за пожара территорию автостоянки заволокло дымом, который затрудняет видимость.

Ранее пресс-служба аэропорта Минвод подтвердила, что неподалеку от терминала загорелась постройка. Несмотря на ЧП, воздушная гавань работает в прежнем режиме.

Спасатели Пожары Строительство МЧС РФ

Новости по теме