В Новой Москве задержали подозреваемого в изнасиловании 9-летней школьницы

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По данным следователей, происшествие случилось 16 мая на улице Липовый парк. Мужчина оказался в лифте вместе со школьницей, где надругался на ней. После случившегося он скрылся с места преступления.

Девочка рассказала о происшествии родителям. Они сразу же обратились в полицию.

«Следователями ГСУ СК России по городу Москве совместно с сотрудниками оперативных служб личность мужчины установлена, он задержан», - сказано в публикации.

Против мужчины завели уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Ранее 15-летний юноша в Новосибирске надругался над восьмилетней девочкой. Полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел МВД. По данным следствия, подросток напал на ребенка в безлюдном месте и изнасиловал.