19 февраля 2024, 05:03

В Новосибирске найденного в мусоре младенца перевели из реанимации

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В Новосибирске младенца, найденного в пакете в мусорном контейнере, перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщило издание НГС со ссылкой на собственный источник.

«Кроме переохлаждения у него ничего не было. В реанимации лежал просто под наблюдением. Хорошенький здоровый мальчик в целом», - говорится в материале.

Следствие выяснило, что его родила 22-летняя девушка на съемной квартире. Потом она положила новорожденного в пакет и выбросила на соседней улице в мусорку. Ее не смутили даже сильные морозы. Малыша нашел мужчина, который пришел выбросить мусор.

Правоохранители задержали мать ребенка на следующий день, возбудив против нее уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

В начале февраля житель Казани выбросил с балкона пятого этажа полуторогодовалого приемного сына , «спасая» его от несуществующего пожара.

Дети Больницы Сибирь
19 февраля 2024, 03:10
Подростки толпой избили мальчика рядом со школой в Махачкале
Unsplash
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Прокуратура Дагестана проведет проверку после публикации в Сети видео, на котором несколько школьников избивают своего сверстника. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

«Организована проверка по размещенной в интернете информации о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего в районе средней общеобразовательной школы № 27 Махачкалы», - указали в сообщении.

Ранее в Сети появилось видео, на котором группа подростков нападает на школьника и бьет его. Выяснилось, что один из учеников оскорбил другого в общем чате в мессенджере. В результате 16 февраля после уроков, подростки стали «выяснить отношения» рядом со школой.

По данным МВД Дагестана , в отношении родителей школьников, участвующих в драке, собрали административные материалы. Полицейские также провели профилактическую беседу с подростками.

Ранее недалеко от столичной школы Москвы подрались два одноклассника.

Поводом стала критика одно из них в адрес последнего императора России Николая II.

Дагестан Школы Видео Школьники
19 февраля 2024, 02:31
В Петербурге за нарушение порядка к ответственности привлекли 72 человека
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге к административной ответственности за скопление, повлекшее нарушение общественного порядка, привлекли 72 человека. Об этом в Telegram-канале сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По данным на 22:00 воскресенья к административной ответственности привлекли 72 человека за совершение правонарушения. Задержанным предъявили обвинение по статье КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания граждан или передвижения в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

В пресс-службе сообщили, что 68 человек получили административные аресты на срок до 13 суток, четырех человек оштрафовали на 10 тысяч рублей каждого.

Петербургскому тату-мастеру, обвиненному в оскорблении чувств верующих, избрали меру пресечения.

Суд отправил девушку под подписку о невыезде. Причиной возбуждения дела стали татуировки с изображением котов и церквей.

Санкт-Петербург Суд Аресты
19 февраля 2024, 01:07
Крупный пожар охватил территорию отеля в Казани
РИА «Новости»
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Сильный пожар произошел на территории отеля «Регина» в Казани. Общая площадь пожара достигла 400 квадратных метров, сообщил Пятый канал.

Гостиница распложена в поселке Малые Клыки. По предварительным данным, на ее территории загорелись баня, кафе и дом для персонала.

Информации о погибших и пострадавших не поступало. В настоящее время на месте ЧП продолжают работать пожарные. Причины возгорания устанавливаются.

Накануне в Ижевске спасатели МЧС локализовали пожар в производственном здании в Ижевске, который распространился на площади 3500 квадратных метров. На месте работали более 100 специалистов и 33 единицы техники.

Также двухэтажный жилой дом сгорел в Кировском районе Астрахани. По данным МЧС, огонь перекинулся на крышу и внутреннюю отделку. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

Пожары Казань Отели
18 февраля 2024, 23:48
Водитель трамвая пострадал от рук пассажиров в Челябинске
Freepik
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Компания пьяных пассажиров напала на водителя трамвая в Челябинске после его замечания о нарушении порядка. Об этом сообщил сайт 74.ru.

По предварительны данным, нетрезвая компания мужчин шумела в салоне трамвая, тогда водитель решил сделать им замечание, что еще больше их разозлило. Пассажиры облили его пивом и сломали очки, без которых он не смог управлять общественным транспортом.

Полиция уже устанавливает причины произошедшего на остановке «Тепличная» на северо-западе Челябинска. Водителю вызвали замену, чтобы отправить трамвай в депо.

В Красногорске водитель маршрутки напал на подростка. Школьник не смог расплатиться за проезд из-за неработающей карты «Стрелка». Следователи организовали проверку после появления в СМИ информации о потасовке в маршрутке.

Похожий случай произошел в Краснодарском крае. Водитель автобуса высадил несовершеннолетнюю девочку на трассе.

Челябинск Водители Полиция

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