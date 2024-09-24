В Новороссийске женщина схватила девочку за волосы и чуть не сломала ей пальцы

В соцсетях появились посты очевидцев, рассказавших, что во дворе многоквартирного дома на Южной улице неизвестная женщина схватила за волосы школьницу и чуть не сломала ей пальцы, пытаясь оттащить девочку от каруселей. Напавшая хотела освободить место для своих детей. Очевидцы позвонили в полицию.

«Подразделением по делам несовершеннолетних отдела полиции Южного района Управления МВД России по городу Новороссийску по данному факту проводится проверка», ― заявили изданию в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее в Стерлитамаке женщина избила своего сына в центре города.

До этого в Зеленограде неизвестный мужчина напал на подростка , когда ему не понравилось замечание детей не кричать на них матом.