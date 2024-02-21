В Норильске инвалид умер в такси по пути в больницу

«Глава ведомства [Александр Бастрыкин] поручил возбудить уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших нарушение прав инвалида в Красноярском крае», - уточнили в ведомстве.

Правоохранители отметили, что мужчине пришлось два раза вызывать машину, так как первый шофер не согласился везти его в медучреждение. Следком по Красноярскому краю и Хакасии начал проверять обстоятельства случившегося.

Ранее студент Краснодарского гуманитарно-технологического колледжа умер после того, как его ударили в челюсть. Молодой человек был инвалидом и перенес шунтирование головного мозга. Конфликт случился 1 января между несколькими молодыми людьми, один из них ударил потерпевшего и тот не смог встать. Следком возбудил уголовное дело по факту произошедшего.