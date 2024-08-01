В Нижнем Тагиле госпитализировали семерых пострадавших при обрушении дома
После обрушения дома в Нижнем Тагиле госпитализировали семерых пострадавших, в том числе четверых детей. Об этом сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, его слова привело РИА «Новости».
«Трое пациентов, в том числе один ребенок - в тяжелом состоянии», - добавил он.
По данным Кузнецова, четверых пострадавших эвакуировали вертолетами в Екатеринбург, планируется перевезти еще одного.
Обрушение двух подъездов жилого дома произошло 1 августа, предположительно, из-за взрыва газа.
По последней информации от МЧС , из-под завалов дома извлекли одну погибшую. Пострадали 12 человек, в том числе шестеро детей.
Спасатели продолжают работать на месте происшествия и искать выживших. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В расследовании по поручению председателя СК Александра Бастрыкина примут участие следователи из центрального аппарата ведомства.