В Набережных Челнах легковушка взорвалась прямо на ходу

На кадрах, которые опубликовали СМИ, видно, что легковушка двигалась в крайнем правом ряду, когда ее задняя часть внезапно взорвалась. На помощь пострадавшему 60-летнему водителю поспешили водители проезжавших мимо автомобилей.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа из баллона автомобиля. Как сообщили авторы сообщения, по неподтвержденной информации перед взрывом водитель закурил сигарету. Его госпитализировали в больницу скорой помощи с ожогами лица и рук.

Ранее в Москве автомобиль врезался в столб, в результате чего машину разорвало на части, и она загорелась, а чуть позже взорвалась. Двое человек погибли, еще один человек пострадал.