В Мытищах мужчина напугал людей стрельбой в воздух

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Полицейские прибыли на пляж днем 26 сентября. Они выяснили, что на берегу Пироговского водохранилища неизвестный несколько раз выстрелил в воздух. После этого он выбросил оружие.

«Правонарушителя доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался местный житель 1978 года рождения», - уточнили в ведомстве.

По данным Telegram-канала Mash, стрельбу местный житель устроил из-за сноса построек. Разбиравшие их работники пытались отбиться от него при помощи газовых баллончиков.

В результате ЧП пострадавших нет. ПВ полиции начали проверку.

На Алтае группа вооруженных мужчин устроила перестрелку возле одного из магазинов в селе Боровиха. Пострадали пять человек.