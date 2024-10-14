14 октября 2024, 08:43

В МВД раскрыли подробности пьяного ДТП с полицейским в Видном

Телеканал «360»
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В Подмосковье начали проверку после пьяного ДТП с машиной Skoda, за рулем которой был полицейский. Об этом заявили в пресс-службе регионального глава МВД.

Ранее об аварии на улице Тинькова сообщил источник 360.ru. На фото с места происшествия было видно, что мужчина за рулем иномарки одет в полицейскую форму.

По предварительной информации, водитель в состоянии алкогольного опьянения, управляя Skoda, допустил выезд на дорогу с односторонним движением во встречном направлении, где совершил столкновение с Volkswagen, которая от удара врезалась в Hyundai.

«По данному факту проводится проверка, по результатам сотрудник будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке, вплоть до увольнения со службы в органах внутренних дел», - подчеркнули в пресс-службе.

Полиция
14 октября 2024, 03:50
Подросток с ножом закрылся в комнате на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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На северо-востоке Москвы 14-летний ребенок закрылся в комнате с ножом после конфликта, на место ЧП выслали наряд полиции и бригаду скорой помощи. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

Медики и полицейские выехали на улицу Милашенкова, дом 18 в Бутырском районе на северо-востоке столицы. Информация в дежурную часть столичного ГУ МВД поступила в 03:35 14 октября.

«Ребенок 14 лет после конфликта закрылся в комнате с ножом», - уточнил источник.

Дети Скорая помощь Врачи Поножовщины Полиция Москва Квартиры
14 октября 2024, 02:36
Выскочивший на дорогу лось погубил водителя в Самарской области
«ВКонтакте»
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В Самарской области недалеко от трассы М-5 «Урал» машина сбила лося и упала в кювет. Водитель погиб, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского района.

Авария произошла 13 октября в 19:20 (18:20 по московскому времени) на шестом километре дороги М-5 «Урал» - Солнечная поляна - Ширяево. Renault Megane сбил вышедшего на дорогу лося и опрокинулся в левый кювет.

В результате ДТП водитель 1981 года рождения скончался на мест, животное тоже погибло.

«В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», - сказал заместитель командира взвода отдельной роты ДПС Сергей Кондратий.

В Курганской области ранее из-за столкновения машины с лосем погибли два человека. Skoda Yeti сбила животное, от удара выехала на встречную полосу и врезалась в другую машину. Оба водителя получили смертельные травмы.

ДТП ГИБДД Животные
14 октября 2024, 01:14
Тройное ДТП с участием каршеринга произошло на Варшавском шоссе
РИА «Новости»
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В Новой Москве произошла крупная авария с участием машин каршеринга. В тройное ДТП попали шесть авто, сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

Авария случилась в районе дома по Варшавскому шоссе, 179 на дороге в сторону центра. По словам собеседника агентства, в тройном ДТП столкнулись шесть машин, из них три принадлежали сервису каршеринга.

К месту происшествия выехали сотрудники ГИБДД. Информация о пострадавших не поступала.

Крупное ДТП с автомобилем каршеринга произошло в августе на Южнобутовской улице. За рулем арендованной машины сидел 15-летний подросток. Он хотел скрыться от ДПС, не справился с управлением и врезался в здание. Водитель сбежал, два его несовершеннолетних пассажира получили травмы, один погиб.

ДТП Москва
13 октября 2024, 19:16
Раскрыты травмы пострадавших на съемках фильма «Василий Теркин» в Ленобласти
РИА «Новости»
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Медицинская помощь после обрушения декораций во время съемок художественного фильма «Василий Теркин» в Толмачевском поселении под Лугой понадобилась 23 пострадавшим. Врачи диагностировали переломы костей голени у одной женщины. Остальные получили ушибы и ссадины, сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

В ведомстве подчеркнули, что на помощь прибыли врачи Лужской Центральной районной больницы, которые забрали с собой пострадавшую с переломами. Состояние женщины врачи оценили как средней степени тяжести.

«Медицинская помощь оказана 23 людям. В большинстве случаев травмы - ушибы и ссадины. Госпитализирована женщина в состоянии средней тяжести с переломами обеих костей голени», - заявили в пресс-службе.

Травмы участники съемок поручили при обрушении деревянного помоста , установленного рядом со старым поездом. Декорация сломалась в последний съемочный день. Над картиной работает режиссер Карен Геворкян, который присутствовал во время происшествия.

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