В МВД раскрыли подробности пьяного ДТП с полицейским в Видном

Ранее об аварии на улице Тинькова сообщил источник 360.ru. На фото с места происшествия было видно, что мужчина за рулем иномарки одет в полицейскую форму.

По предварительной информации, водитель в состоянии алкогольного опьянения, управляя Skoda, допустил выезд на дорогу с односторонним движением во встречном направлении, где совершил столкновение с Volkswagen, которая от удара врезалась в Hyundai.

«По данному факту проводится проверка, по результатам сотрудник будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке, вплоть до увольнения со службы в органах внутренних дел», - подчеркнули в пресс-службе.