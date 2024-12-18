В Мурманской области при сходе поезда пострадали трое детей

«По оперативным данным, в аварии поезда в Мурманской области пострадали 17 человек, в том числе трое несовершеннолетних», - сказал он.

В больницы, по словам Кузнецова, поступили 13 пассажиров, еще четыре в процессе транспортировки. Помощник министра сообщил, что трое находятся в тяжелом состоянии, остальные, в том числе несовершеннолетние, - в состоянии средней степени тяжести.

Ранее Кузнецов говорил об 11 пострадавших, в том числе пяти с тяжелыми травмами. Скорая помощь доставила их в Кандалакшскую ЦРБ, врачей которых проконсультируют специалисты федеральных медцентров.

Грузовой поезд и пассажирский № 11 Мурманск - Санкт-Петербург столкнулись на станции Княжая. В результате три вагона сошли с рельсов. Один человек погиб. Следком возбудил уголовное дело.