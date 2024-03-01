01 марта 2024, 04:49

В Москве загорелся деревянный павильон в парке Горького

РИА «Новости»
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В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького загорелся деревянный павильон. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.

«Информации о пострадавших не поступало», - уточнило ведомство.

Сообщение о возгорании в парке поступило в оперативную дежурную смену в 03:10. В настоящее время пожар локализовали.

Ранее московским пожарным пришлось тушить возгорание в подвале корпуса Зачатьевского ставропигиального женского монастыря , который находится на реконструкции. Пожар тоже оперативно потушили, никто не пострадал.

Днем ранее загорелись склады в Раменском городском округе. Информация о пострадавших не поступала, а вот металлокаркасные здания частично обрушились. Здесь работали 74 специалиста и 29 единиц техники.

Пожары МЧС РФ Москва
01 марта 2024, 03:38
Смотритель маяка пропал на курильском острове Шумшу
РИА «Новости»
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На курильском острове Шумшу пропал смотритель маяка «Курбатова». Спасатели приступили к поискам мужчины. Об этом сообщило главное управление МЧС по Сахалинской области в своем Telegram-канале.

По данным спасателей, у смотрителя маяка сломался генератор. Мужчина решил отправиться на маяк «Чибуйный», расположенный в 35 километрах от «Курбатова», но так и не дошел.

«На остров Шумшу выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда имени Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области в количестве два человека со снегоходом, сотрудник полиции Северо-Курильского района и волонтер со снегоходом», - сообщили в МЧС.

В июле прошлого года турист сорвался со скалы на курильском острове Кунашир и получил травму головы. Пострадавшему потребовалась госпитализация. Его эвакуировала группа из четырех спасателей.

Спасатели Волонтеры Россия Мужчины Полиция Курильские острова
01 марта 2024, 01:44
«От меня идет запах». Снятый с рейса боец СВО опроверг курение на борту
Телеканал «360»
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Раненого бойца специальной военной операции сняли с рейса за курение на борту. Сам ветеран заявил «360», что действительно курил, но еще до самолета. По его словам, правила авиаперевозок он не нарушал.

Все произошло на рейсе Москва - Барнаул авиакомпании «Победа». Одного из пассажиров высадили из самолета за курение на борту. Мужчину заподозрили в нарушении правил авиаперевозок после посещения туалета.

«До пассажира запаха не было, после него я почувствовала в туалетной комнате запах сигарет, я его на месте задержала», - рассказала «360» стюардесса авиакомпании.

Капитан воздушного судна принял решение снять пассажира с рейса и вызвал полицию. Сам ветеран отрицает курение на борту. По его словам, он каждый день выкуривает три пачки сигарет, поэтому запах впитался в его одежду.

«Как бы я курил в самолете? Вы же в автобусе чувствовали от меня запах курева, да? Ну вот. Я не курил [в самолете], от меня запах идет, я не отрицаю, я много курю», - заявил мужчина.

Пассажиры самолета подтвердили, что в туалете был запах сигарет, но дыма или окурков не было, датчик дыма также не сработал.

В понедельник, 25 февраля, пассажиры рейса Москва - Якутск заступились за участника СВО , устроившего дебош на борту самолета.­ Военнослужащий оскорблял бортпроводников авиакомпании и они вызвали полицию. Но часть пассажиров попросили не снимать бойца с рейса, и поручились за него.

Курение Ветераны Самолеты Авиакомпании Полиция
01 марта 2024, 01:27
Трехмесячную девочку госпитализировали после ссоры родителей в Петербурге
РИА «Новости»
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Трехмесячную девочку госпитализировали с черепно-мозговой травмой (ЧМТ) после нападения ее отца на мать в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

«Получившую травму головы девочку доставили в больницу, сейчас она находится там в состоянии средней тяжести», - уточнило издание.

Семейный конфликт произошел во Фрунзенском районе.

По предварительной информации, в одном из домов в Альпийском переулке мужчина начал избивать жену, которая в это время держала на руках ребенка. В какой-то момент младенец выпал из рук матери.

Нападавший скрылся в неизвестном направлении, женщина вызвала скорую помощь и полицию.

Ранее семейная пара в Екатеринбурге посадила за руль семимесячного ребенка , чтобы его успокоить. Мать выложила видео поездки в соцсетях. Им уже заинтересовалось городское ГИБДД, которое инициировало проверку.

Санкт-Петербург Дети Больницы Полиция
29 февраля 2024, 21:57
Пожар произошел в Зачатьевском монастыре в центре Москвы
Публичное достояние
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В центре Москвы произошло возгорание в неиспользуемом корпусе Зачатьевского ставропигиального женского монастыря, пожар уже ликвидировали. Об этом сообщил РИА «Новости» руководитель информслужбы Московской епархии священник Александр Волков.

По его словам, возгорание оказалось небольшим.

«Пожарные расчеты уже прибыли, возгорание потушено, никто не пострадал», - заявил священник.

Пожар произошел в подвале на площади 40 квадратных метров, а также перекрытий площадью 10 квадратных метров. Здание сейчас находится на реконструкции, сообщил агентству источник в экстренных службах.

Ранее в петербургском Морском порту загорелся мусор на палубе ледокола «Ермак» , проходящего утилизацию. Пожар распространился на площади 20 квадратных метров, но был оперативно ликвидирован, обошлось без пострадавших.

Причинами возгорания заинтересовались следователи.

Спасатели Священники Пожары Москва

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