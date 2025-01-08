В Москве загорелось турагентство

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У 12 детей, которые ехали в поезде по маршруту «Кисловодск — Тында», обнаружили симптомы кишечной инфекции. Дети доставлены в инфекционное отделение Минераловодской больницы, сообщили в Минздраве Ставропольского края.

«В Минеральных Водах с поезда „Кисловодск - Тында“ с симптомами кишечной инфекции сняли 12 детей», - уточнили в пресс-службе.

Несовершеннолетних госпитализировали. Всех осмотрели педиатр и инфекционист, у пациентов взяли необходимые анализы и назначили лечение. Сейчас состояние детей удовлетворительное, температуры и каких-либо жалоб нет.

Ранее уголовное дело возбудили из-за массового отравления в Воронежской области, сообщил телеканал «Звезда». После обеда в столовой в селе Айдарово 15 человек оказались в больнице.

До этого в Екатеринбурге массово отравились дети, проходящие лечение в больнице. Как сообщило издание Ura.ru , предварительной причиной стала антисанитария в пищеблоке медучреждения.

У 12 детей, которые ехали в поезде по маршруту «Кисловодск - Тында», обнаружили симптомы кишечной инфекции. Дети доставлены в инфекционное отделение Минераловодской больницы, сообщили в Минздраве Ставропольского края.