В Москве загорелось турагентство
Пожар произошел в турагентстве, расположенном в районе Замоскворечье в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
По его данным, на первом этаже строения на улице Новокузнецкой было видно открытое пламя.
«Горит турагентство на первом этаже 14-этажного здания», - отметил он.
Собеседник 360.ru добавил, что из-за пожара эвакуируют людей. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра.
«Без пострадавших», - уточнил он.
По предварительным данным в агентстве загорелась офисная техника и мебель.
Ранее огонь вспыхнул в одной из гостиниц Иркутска. В семиэтажном здании произошел пожар в номере на третьем этаже. Спасатели эвакуировали 18 человек, еще 79 постояльцев выбрались самостоятельно. Площадь пожара составила восемь «квадратов». В тушении пожара и спасении людей приняли участие 45 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.