В Москве загорелась расположенная в подвале сауна

«Дым валит, сауна в подвале», - рассказал он.

По его данным, баня с парной располагается в подвале двухэтажного дома в Хибинском проезде. На место уже прибыли пожарные, они приступили к тушению. Информация о пострадавших не поступала, причины пожара пока неизвестны.

«Очаг найти не могут. Плотное задымление», - добавил собеседник 360.ru.

Он также рассказал, что все находящиеся в помещении люди эвакуировались.

Ранее огонь вспыхнул в московском автосервисе «Мираж» на юге столицы - в Бирюлеве Западном. Пламя охватило бокс в гаражных рядах на Востряковском проезде, площадь пожара составила 30 квадратных метров. В результате ЧП пострадали три машины. На вызов оперативно приехали спасатели, они потушили огонь.

UPD: До прибытия пожарных сауну покинули пять человек. Спасатели проверили этажи на наличие людей и нашли очаг возгорания.