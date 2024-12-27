В Москве загорелась многоуровневая парковка
Пожар произошел на многоуровневой парковке в московском районе Филевский парк. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
«Дым с <…> многоуровневой парковки рядом, виднеется открытое пламя», - отметил он.
Загорелись три автомобиля на четвертом этаже парковки на площади примерно 30 квадратных метров. Очевидцы услышали хлопки. На место прибыли пожарные расчеты.
«Один водяной ствол подан с земли, также устанавливается подъемный механизм для подачи ствола, прокладывается магистральная линия», - отметил собеседник 360.ru.
Предварительно, пожару присвоили первый ранг опасности. Информация о пострадавших не поступала.