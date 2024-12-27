В Москве загорелась многоуровневая парковка

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Прилеты и вылеты из аэропорта Астрахани временно ограничили. Об этом пресс-служба воздушной гавани сообщила «Интерфаксу».

«Из-за ограничений, введенных в регионе на использование воздушного пространства, рейс авиакомпании „Аэрофлот“ SU1173 задержан вылетом из Астрахани», - отметил собеседник издания.

Из-за ограничений рейс «Аэрофлота» SU1173 перенаправили по маршруту Астрахань - Москва. Задерживаются три рейса: самолеты авиакомпании SCAT Airlines из Актау, «Победы» из Москвы и «Аэрофлота» из Москвы.

По данным Telegram-канала Baza , в аэропорту ввели план «Ковер». Аналогичные меры приняли в воздушной гавани Калуги 26 декабря. Ограничения сняли примерно в 17:36. Также запрет на полеты вводили в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский.