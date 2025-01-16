16 января 2025, 13:57

В Москве задержали дебошира, угрожавшего ножом сотрудникам магазина

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Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который устроил дебош в магазине. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Экипаж патрулировал район, когда получил сигнал тревоги из сетевого магазина на Саянской улице. Прибыв по адресу, стражи порядка узнали, что некий мужчина, будучи пьяным, разбил бутылку алкоголя, отказался ее оплатить и потребовал продать ему другую.

Получив отказ от работников магазина, он ушел, но через некоторое время вернулся с кухонным ножом и начал угрожать продавцам.

Росгвардейцы задержали злоумышленника и передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств. Сам хулиган заявил, что просто пришел в магазин за пивом, «а все остальное - ложь и провокация».

Ранее другого дебошира поймали в столичном хостеле. Сотрудники заведения рассказали, что мужчина напился под предлогом того, что у него праздник, устроил скандал и начал крушить мебель.

Скандалы Алкоголь Росгвардия Магазины Мужчины
16 января 2025, 12:22
Смольный подал в суд на сына Дмитрия Нагиева
РИА «Новости»
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Правительство Санкт-Петербурга подало в суд на Кирилла Нагиева — сына известного актера и телеведущего Дмитрия Нагиева. Об этом сообщил телеканал 78 со ссылкой на картотеку городских судов.

Правительство Санкт-Петербурга подало в суд на Кирилла Нагиева - сына известного актера и телеведущего Дмитрия Нагиева. Об этом сообщил телеканал 78 со ссылкой на картотеку городских судов.

Истцом по делу выступит Комитет имущественных отношений города, а основой для иска послужил договор аренды. Первое заседание назначили на 13 февраля. Других подробностей дела не приводится.

Ранее журналисты издания «Абзац» выяснили, что за четырехчасовое выступление Нагиев-старший хочет гонорар в 95 тысяч евро. При этом за сценарий мероприятия отвечают его организаторы, в противном случае придется доплатить еще 200 тысяч рублей. Кроме того, Нагиев требует в райдере обед и напитки - кофе, виски и сок имбиря, - а также люксовый автомобиль с водителем.

Санкт-Петербург Суд Актеры
16 января 2025, 11:46
Пятнистая змея приползла в гостиницу в Москве
РИА «Новости»
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Для постояльцев и сотрудников гостиницы «Восход» в Москве утро 16 января оказалось не очень добрым — в одном из помещений нашли пятнистую змею. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Длину рептилии оценили в 50-60 сантиметров. Напасть на людей она не пыталась, пострадавших нет.

«У меня выехали гости. Я номер осмотрела, оставили ли мусор или что… Открыла, смотрю, ведро подняла - а там змея лежит», - рассказала 360.ru менеджер гостиницы.

Женщина подумала, что постояльцы решили подшутить над ней и оставили муляж в честь Года змеи, но затем заметила, что животное шевелится.

По ее мнению, рептилия забралась в здание по канализационной трубе. Сейчас спасатели уже увезли змею. Ядовитая она или нет, еще предстоит выяснить.

Ранее жительница Москвы нашла желтую змею у себя на кухне и обратилась за помощью к спасателям. Предположительно, это был полоз, который попал в квартиру от соседей.

Москва Змеи
15 января 2025, 21:49
Растерзавшего рыбака в Приморье тигра застрелили
Freepik
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Тигра, напавшего на рыбака в Приморском крае, поймали с помощью ловушки и застрелили. Об этом сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов региона.

Агрессивное животное ликвидировали сотрудники охотнадзора в Дальнереченском районе. Для поимки зверя они использовали ловушки, которые расставили по пути его возможного следования. В ведомстве добавили, что причины поведения амурского тигра установят после ряда экспертиз.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил увеличить количество инспекторов охотнадзора. Также в регионе усилят работу по подкормке копытных в охраняемых зонах, чтобы восстановить кормовую базу хищников.

Тигр напал на человека 13 января на льду реки Малиновки. Житель села Зимники пропал, когда ушел на ночную рыбалку. Сын пошел искать отца и обнаружил мертвое тело.

Тигр при этом охранял его как свою добычу.

Приморье Животные Реки
15 января 2025, 21:13
Появилась расшифровка переговоров разбившегося самолета AZAL с диспетчерами
РИА «Новости»
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Появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL, разбившегося в казахстанском городе Актау. Судя по ней, диспетчеры предлагали экипажу приземлиться в Грозном или Махачкале, сообщил Telegram-канал Baza.

Согласно расшифровке, важные решения о полете пилоты самолета принимали самостоятельно. В частности, они не стали садиться в аэропорту Грозного или лететь в Махачкалу, а затем следовать обратно в Баку и лететь в Актау.

Исходя из переговоров, российские диспетчеры предложили экипажу сесть в Грозном. Затем был озвучен вариант посадки воздушного судна в Махачкале. Также пилотам передавали данные по другим российским аэропортам, но они решили в них не лететь.

Версии о столкновении с птицами и о взорвавшемся газовом баллоне на борту озвучил именно экипаж самолета. Из расшифровки еще становится понятно, что внешнее воздействие на самолет было, но пилоты не стали объявлять ЧС на борту.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с Актау.

На его борту летели 67 человек, 38 из них погибли.

Самолеты Переговоры Крушение самолета в Актау

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