В Москве задержали дебошира, угрожавшего ножом сотрудникам магазина

Экипаж патрулировал район, когда получил сигнал тревоги из сетевого магазина на Саянской улице. Прибыв по адресу, стражи порядка узнали, что некий мужчина, будучи пьяным, разбил бутылку алкоголя, отказался ее оплатить и потребовал продать ему другую.

Получив отказ от работников магазина, он ушел, но через некоторое время вернулся с кухонным ножом и начал угрожать продавцам.

Росгвардейцы задержали злоумышленника и передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств. Сам хулиган заявил, что просто пришел в магазин за пивом, «а все остальное - ложь и провокация».

Ранее другого дебошира поймали в столичном хостеле. Сотрудники заведения рассказали, что мужчина напился под предлогом того, что у него праздник, устроил скандал и начал крушить мебель.