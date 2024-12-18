В Москве впервые обокрали робота-доставщика «Яндекса»

По предварительной информации, робот доставлял заказанные сладости на Смоленский бульвар, только клиенты его не дождались.

«Сотрудники выехали по указанному адресу и обнаружили свой аппарат, но он был поврежден, а заказ кто-то украл», - уточнил канал.

Теперь полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и личности грабителей.

Ранее в Москве правоохранители задержали уборщицу , которая несколько месяцев обворовывала свою клиентку. Хозяйка квартиры лишилась ювелирных украшений с сапфирами, жемчугом и бриллиантами, денег и даже флакона духов от английского парфюмерного бренда.