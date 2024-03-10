10 марта 2024, 21:35

В Москве водитель сбил двух подростков

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На бульваре Адмирала Ушакова в Москве 66-летний автомобилист сбил двух подростков, переходивших дорогу. Об этом рассказали в Telegram-канале прокуратуры столицы.

«Водитель автомобиля совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, переходивших проезжую часть. 16-летним девочкам потребовалась медицинская помощь, они доставлены в больницу», - уточнили в ведомстве.

В сообщении отметили, что правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия.

Ранее в Челябинске водитель иномарки столкнулся с автомобилем ВАЗ , после чего врезался в остановку, на которой находились пешеходы. В итоге пострадали мать с шестилетней дочерью, их отправили в медучреждение. Как отметили журналисты, ДТП случилось по вине шофера легковушки.

ДТП Дороги Водители Москва
10 марта 2024, 21:32
Гранаты обнаружили в квартире на западе Москвы
РИА «Новости»
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В квартире пятиэтажки в Западном административном округе Москвы обнаружил боеприпасы. Об этом сообщил источник «360».

Гранаты нашли в доме № 12 на улице Герасима Курина. На место прибыли сотрудники полиции, которые вызвали саперов. Количество боеприпасов не уточнили. Жильцов квартиры, где нашли гранаты, вывели на нижний этаж. Других людей не эвакуировали.

«Обстановка спокойная», - сообщил источник.

Правоохранители все еще находятся на месте случившегося, ожидается прибытие саперов и кинологов.

Ранее жители Лобни обнаружили на детской площадке предмет, напоминающий гранату. Полицейские сразу же оцепили территорию вокруг находки. Прибывшие на место саперы определили, что предмет - не настоящая граната, а муляж.

Оружие Полиция Москва
10 марта 2024, 20:02
Мать циркачки Влады Морозовой назвала причину смерти дочери
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Мать внезапно скончавшейся 22-летней артистки цирка Влады Морозовой Наталья опровергла информацию в СМИ о том, что ее дочь сгубила анорексия и препараты для похудения. Женщина рассказала «Аргументам и факта», что девушки не стало из-за переутомления.

Мать внезапно скончавшейся 22-летней артистки цирка Влады Морозовой Наталья опровергла информацию в СМИ о том, что ее дочь сгубила анорексия и препараты для похудения. Женщина рассказала «Аргументам и факта» , что девушки не стало из-за переутомления.

«Она была трудоголиком, это ее и сгубило. За несколько дней до выступления я с ней разговаривала, и она сказала: „Мама, я очень сильно устала“. У нее была большая нагрузка, она отдавала работе очень много сил. И сердце ее не выдержало», - поделилась Наталья.

Она отметила, что все публикации в прессе после смерти дочери, в которых говорится о сильной анорексии и приеме девушкой таблеток для борьбы с весом, не соответствуют действительности.

Женщина пояснила, что Влада с трехлетнего возраста начала заниматься спортом, ее здоровье всегда было в порядке. По словам Натальи, дочь была действительно худенькой, но такова генетически «семейная конституция тела».

Ранее директор цирка Эдгар Запашный сообщил, что Влада Морозова после выступления потеряла сознание за кулисами. Он также уточнил, что артистка умерла в реанимации в первой Градской больнице.

Цирки Болезни
10 марта 2024, 19:28
Крыша козырька магазина рухнула под тяжестью снега в Казани
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В Казани 10 марта обвалилась крыша козырька магазина. Предположительно, обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Татарстан и показали видео с места ЧП.

В ведомстве уточнили, что обрушение случилось днем в жилом квартале Дербышки Советского района в доме, расположенном на улице Главной.

Представители МЧС предположили, что под завалами могли находиться люди.

Прибывшие на место спасатели и кинологи установили, что крыша козырька пристроенного к зданию магазина обвалилась на площади 75 квадратных метров. Специалисты сейчас разбирают завалы.

На опубликованном ведомством ролике видно - на крыше большое скопление снежных масс. Возможно, это способствовало обрушению.

Ранее в САО Москвы произошло обрушение кровли на парковке. Конструкция упала как минимум на 15 машин.

Обрушения Казань МЧС РФ
10 марта 2024, 18:39
Массовое ДТП случилось в Челябинске
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В Челябинске 10 марта случилось массовое ДТП. На место прибыли медики и спасатели, сообщил Ura.ru.

По данным издания, вечером 10 марта на улице Марата столкнулись три иномарки и две отечественные машины: «Лада Калина», «Лада Ларгус», Mercedes, BMW и Hyundai. Очевидцы сообщили журналистам о прибывших на место аварии спасателях и врачах. О пострадавших пока ничего не известно.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.

Ранее суд арестовал до 6 мая виновника смертельной аварии под Челябинском. ДТП унесло жизни троих взрослых и младенца. Еще три человека, в том числе шестилетний ребенок, попали в больницу.

ДТП Челябинск

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