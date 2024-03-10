В Москве водитель сбил двух подростков
На бульваре Адмирала Ушакова в Москве 66-летний автомобилист сбил двух подростков, переходивших дорогу. Об этом рассказали в Telegram-канале прокуратуры столицы.
«Водитель автомобиля совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, переходивших проезжую часть. 16-летним девочкам потребовалась медицинская помощь, они доставлены в больницу», - уточнили в ведомстве.
В сообщении отметили, что правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия.
Ранее в Челябинске водитель иномарки столкнулся с автомобилем ВАЗ , после чего врезался в остановку, на которой находились пешеходы. В итоге пострадали мать с шестилетней дочерью, их отправили в медучреждение. Как отметили журналисты, ДТП случилось по вине шофера легковушки.