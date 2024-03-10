В Москве водитель сбил двух подростков

Мать внезапно скончавшейся 22-летней артистки цирка Влады Морозовой Наталья опровергла информацию в СМИ о том, что ее дочь сгубила анорексия и препараты для похудения. Женщина рассказала «Аргументам и факта», что девушки не стало из-за переутомления.

Мать внезапно скончавшейся 22-летней артистки цирка Влады Морозовой Наталья опровергла информацию в СМИ о том, что ее дочь сгубила анорексия и препараты для похудения. Женщина рассказала «Аргументам и факта» , что девушки не стало из-за переутомления.

«Она была трудоголиком, это ее и сгубило. За несколько дней до выступления я с ней разговаривала, и она сказала: „Мама, я очень сильно устала“. У нее была большая нагрузка, она отдавала работе очень много сил. И сердце ее не выдержало», - поделилась Наталья.

Она отметила, что все публикации в прессе после смерти дочери, в которых говорится о сильной анорексии и приеме девушкой таблеток для борьбы с весом, не соответствуют действительности.

Женщина пояснила, что Влада с трехлетнего возраста начала заниматься спортом, ее здоровье всегда было в порядке. По словам Натальи, дочь была действительно худенькой, но такова генетически «семейная конституция тела».

Ранее директор цирка Эдгар Запашный сообщил, что Влада Морозова после выступления потеряла сознание за кулисами. Он также уточнил, что артистка умерла в реанимации в первой Градской больнице.