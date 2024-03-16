В Москве спасли собаку, упавшую на пути в метро

Ранее в Москве арестовали 23-летнего мужчину, который напал с ножом на девушку в метро. По версии следствия, москвич настойчиво предлагал проводить свою знакомую, но она отвергла его ухаживания. Тогда он достал нож и нанес девушке ранения в голову, шею и руку. Другие пассажиры бросились на помощь пострадавшей и задержали преступника. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.

«Ранее на станции „Сокольники“ на пути упала собака. Животное было оперативно поднято на платформу и передано владельцу», - рассказали в пресс-службе.

В компании добавили, что после ЧП несколько следующих поездов снизили скорость для соблюдения интервала. А также призвали пассажиров соблюдать правила метрополитена и переводить животных в сумках и переносках.