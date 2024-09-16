16 сентября 2024, 23:02

В Москве спасатели начали поиски ребенка в горящем здании, несмотря на угрозу обрушения

Пресс-служба МЧС
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В СНТ «Маяк-Бурцево» в Москве загорелся двухэтажный дом. Источник рассказал 360.ru, что пожарные зашли внутрь в поисках ребенка, несмотря на начавшееся обрушение строения.

По данным источника, загорелся двухэтажный дом, огонь охватил все здание. Существует угроза распространения пожара на соседние дома со всех четырех сторон. Позже сообщили, что огонь уже перекинулся на рядом стоящий дом.

Предварительно, внутри может находиться ребенок. Спасатели звеном зашли внутрь горящего здания в поисках ребенка. Пожарные начали поиски, несмотря на обрушение здания.

Ранее в деревне Логиново Павлово-Посадского городского округа разгорелся пожар в частном доме. Очевидцы сообщили о густом черном дыме, который валил из окон здания.

Спасатели Пожары Дети Обрушения Москва
16 сентября 2024, 21:15
Дороги Ялты ушли под воду после ливня
Телеканал «360»
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В Ялте после ливня затопило дороги, машины передвигаются в воде. Местный житель поделился с 360.ru кадрами водного катаклизма.

В Крыму на побережье 16 сентября прошел сильный ливень, потоки воды вызвали подтопления в Ялте. Городские ливневки не справлялись с потоками воды, дороги превратились в реки. На кадрах видно, как машины рассекают водную гладь.

О сильном ливне, грозе, граде и шквалистом ветре до 20-25 метров в секунду ранее предупреждало МЧС Крыма.

Накануне спасатели Республики Крым тушили лесной пожар в Симферопольском районе. Огонь распространился на площади 23 гектара. В труднопроходимой местности работала гусеничная пожарная машина.

Крым Видео Дороги Погода Машины
16 сентября 2024, 17:47
«Ингосстрах» выплатил Ozon миллиардную компенсацию за пожар под Истрой
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«Ингосстрах» возместил онлайн-ретейлеру Ozon ущерб, причиненный пожаром на складе под Истрой в августе 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба страховой компании.

Маркетплейсу выплатили 6,443 миллиарда рублей. «Ингосстрах» и Ozon провели масштабное расследование, в результате которого пожар на складе признали страховым случаем.

Компания поблагодарила маркетплейс за доверие и сообщила, что продолжит поддерживать его на пути к реализации планов.

Пожар на складе Ozon в Истре вспыхнул 8 августа 2022 года. Сотрудники МЧС смогли потушить его через пять дней, в ликвидации возгорания участвовали более 100 человек. В июне 2023 года сгоревший склад восстановили , его площадь составила 5,6 тысячи квадратных метров.

Ранее «Ингосстрах» упрощенно урегулировал убытки людей, здоровье или имущество которых пострадало во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Страховая организация отметила, что исковое заявление в компанию пока не приходило.

Пожары Истра
16 сентября 2024, 17:23
«С ним не работали». У напавшего на школу в Челябинске не было психологической поддержки
Соцсети
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У школьников должна быть психологическая поддержка, особенно если речь идет о детях из коррекционных классов, рассказала 360.ru детский и семейный психолог Олеся Покусаева. По ее словам, с напавшим на школу в Челябинске подростком, скорее всего, не работали.

«Для таких детей часто нужно чтобы был, например, тьютор, сопровождал ребенка. Если у него такие сложности были, я так понимаю, с ним не работали», - отметила специалист.

Дети и взрослые зачастую стоят на учете, но не посещают врачей, добавила Покусаева. Она напомнила, что осенью начнутся традиционные обострения, и в это время важно наблюдаться у специалиста.

«Если ребенок или взрослый стоит на учете, если заболевание все-таки диагностировано, то врача нужно посещать хотя бы для того, чтобы врач посмотрел, в каком состоянии находится пациент, может быть, что-то подкорректировал. <…> Должна быть прежде всего профилактическая работа, а уже потом лечебная. Очень много решает профилактика», - подчеркнула психолог.

На ранней стадии можно оперативно принять меры, но когда заболевание прогрессирует, это сделать уже сложнее, предупредила Покусаева.

«[Нападавший] уже манифестировал, у него явно был конкретный срыв», - подчеркнула эксперт.

Чтобы предотвратить подобные нападения, в школах должен быть минимум один психолог на определенную возрастную категорию.

«В школе, естественно, должна быть психологическая помощь, кабинет психологической поддержки как для детей, так и для учителей, кстати. Потому что <…> настолько перегруженные учителя… У них сил ни на что нет, не то что что-то выявить. Им бы со своим объемом справиться», - заключила Покусаева.

Утром 16 сентября подросток пришел в челябинскую школу № 68 с ножом и молотком и набросился на одноклассников. В результате пострадали пять человек, в том числе учитель.

Челябинск Школьники
16 сентября 2024, 15:17
В Бурятии рыбак случайно задавил спящего в палатке товарища
Пресс-служба Следственного комитета
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Житель Бурятии в состоянии алкогольного опьянения случайно переехал на автомобиле спящего в палатке рыбака. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления СК.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинении смерти по неосторожности».

В пресс-службе сообщили, что ЧП произошло 12 сентября на берегу реки Баргузин, куда погибший и подозреваемый приехали на рыбалку. Мужчины выпили и отправились спать. Один из них ночью забрался в машину и решил завести двигатель, чтобы согреться. Припаркованная машина тронулась с места и наехала на палатку, в которой спал другой рыбак.

«От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», - рассказали в СК.

Ранее 21-летнего жителя Тюмени насмерть задавила Toyota, которую он ремонтировал на улице. Парень пытался остановить машину руками , но его зажало между припаркованными автомобилями.

Рыбалка Следственный комитет России Бурятия

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