В Москве собака не хотела подпускать медиков к хозяину, которому стало плохо

Мужчина неожиданно упал на землю у продуктового магазина на Новорублевской улице. Прохожие попытались ему помочь, но пес яростно лаял, а затем улегся у хозяина и не давал никому приближаться.

Очевидцам происшествия пришлось вызывать не только медиков, но и сотрудников МЧС. В итоге питомец все-таки прислушался к уговорам и подпустил к хозяину помощь. Что случилось с мужчиной, пока неизвестно.

Ранее сотрудники МЧС в Северной Осетии спасли двух девушек, которые попытались помочь собаке, упавшей в реку Терек. Вытащили из воды и самого пса. Никто не пострадал.