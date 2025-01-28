28 января 2025, 15:16

В Москве собака не хотела подпускать медиков к хозяину, которому стало плохо

РИА «Новости»
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В Москве собака не подпускала медиков к хозяину, который почувствовал себя плохо и потерял сознание на улице. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Мужчина неожиданно упал на землю у продуктового магазина на Новорублевской улице. Прохожие попытались ему помочь, но пес яростно лаял, а затем улегся у хозяина и не давал никому приближаться.

Очевидцам происшествия пришлось вызывать не только медиков, но и сотрудников МЧС. В итоге питомец все-таки прислушался к уговорам и подпустил к хозяину помощь. Что случилось с мужчиной, пока неизвестно.

Ранее сотрудники МЧС в Северной Осетии спасли двух девушек, которые попытались помочь собаке, упавшей в реку Терек. Вытащили из воды и самого пса. Никто не пострадал.

МЧС РФ Собаки Мужчины Москва
28 января 2025, 18:53
Студентку вуза в Санкт-Петербурге отчислили за отказ работать эскортницей
РИА «Новости»
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Студентку Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова отчислили за отказ работать эскортницей. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Женщина рассказала, что на выпускном курсе через подругу ее пригласили на собеседование в транспортно-логистическую компанию, в которой работали многие преподаватели вуза. Условия понравились, и она приняла приглашение.

Спустя некоторое время студентку вызвала к себе помощница директора и заявила, что единственный способ сохранить рабочее место и выстроить карьеру - сопровождать важного партнера на деловых встречах.

Пострадавшей дали время подумать, но после этого у нее начались проблемы с учебой, женщину стали заваливать и в итоге отчислили. Спустя время она доказала, что долгов у нее не было, но восстановиться ей предложили исключительно на платной основе. Сама женщина замужем, у нее двое детей.

Ранее девушки из Северной Осетии пожаловались на домогательства со стороны певца Ислама Итляшева. Следственный комитет проведет проверку.

Санкт-Петербург Вузы Домогательства Женщины
28 января 2025, 11:18
Неадекватный мужчина сломал нос 14-летней девочке возле кафе в Забайкалье
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Мужчина напал на 14-летнюю девочку возле кафе в Краснокаменске Забайкальского края и без видимых причин ударил ее по лицу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Школьница шла в гости к бабушке. Неожиданно мужчина, двигавшийся ей навстречу, ударил ее. Она упала и потеряла сознание.

Сейчас пострадавшая находится в больнице со сломанным носом и сотрясением мозга. Напавшего задержали, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Что сподвигло его, пока не сообщается.

Ранее в Ленинградской области женщина получила восемь лет и три месяца колонии за покушение на убийство. В марте прошлого года на станции Саблино, будучи пьяной, она попыталась толкнуть под электричку двух девушек-подростков, а потом ударила и обматерила молодого парня, спасшего их от гибели.

Мужчины Следственный комитет России
28 января 2025, 10:38
Рабочий чудом выжил после падения с башенного крана в Новосибирске
РИА «Новости»
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Рабочий сорвался с башенного крана на строительной площадке в Новосибирске и чудом выжил. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Заельцовского района Новосибирска.

ЧП произошло накануне вечером. Мужчина проводил высотные работы на строящемся объекте ЖК «Тайм Парк», но неожиданно оступился и упал между секциями башенного крана.

Теперь прокуратура проверяет соблюдение положений об охране труда и даст оценку обстоятельствам происшествия.

Telegram-канал Mash Siberia уточнил, что 53-летний мужчина сорвался с высоты седьмого этажа и застрял на промежуточной площадке. Оттуда его и сняли спасатели.

В начале декабря 2024 года во время разбора единственного в России крытого горнолыжного комплекса «СнежКом» в Красногорске рабочий сорвался с высоты не менее 30 метров и погиб.

Строительство
28 января 2025, 09:47
Мебельное предприятие загорелось в Солнечногорске
РИА «Новости»
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Утром 28 января пожар вспыхнул в производственно-складском помещении в деревни Пешки. О ЧП в городском округе Солнечногорск сообщил источник 360.ru.

В МЧС подтвердили данные о происшествии, но подробностей пока не привели.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что происходит открытое горение в производственно-складском здании. Площадь пожара устанавливается», - уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства и причины случившегося уточняются.

Накануне пожар произошел в административном здании СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Обошлось без пострадавших. Причиной происшествия оказалось короткое замыкание.

Пожары Солнечногорск Москва

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