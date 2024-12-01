01 декабря 2024, 22:35

В Москве рабочий упал с 42-го этажа и погиб

Пресс-служба Следственного комитета
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Рабочий рухнул с высоты на стройке в Кутузовском проезде в Москве и погиб. Как сообщили в столичном Следственном комитете мужчина упал с 42-го этажа.

«Следователи и криминалисты столичного СК продолжают работу на месте происшествия. Установлено, что работы производились на высоте 42-го этажа», - уточнили в ведомстве.

По данному факту правоохранители организовали доследственную проверку. Специалисты проведут ряд экспертиз, в том числе строительно-техническую, в ходе которой изучат строительную документацию.

Ранее похожий случай произошел на севере Москвы. На улице Двинцев монтажник сорвался в вентиляционную шахту на стройке.

Строительство Работа Мужчины Москва
01 декабря 2024, 20:07
Один человек погиб, двое пострадали в ДТП с фурами в Курилове
РИА «Новости»
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Один человек погиб, еще двое пострадали в ДТП с двумя грузовиками и легковушкой на трассе А-107 в районе Курилова. Об этом сообщил источник 360.ru.

В экстренные службы позвонила женщина и сообщила, что она заблокирована и не может выйти из машины. Также она рассказала, что видит погибшего мужчину, предположительно, водителя одной из фур.

Перекрыта одна полоса движения. Позже источник уточнил, что двое человек смогли выбраться из ловушки самостоятельно. К месту происшествия выехали спецслужбы.

Ранее на 107-м километре МКАД в районе Восточного Измайлова произошла массовая авария. Пострадали несколько человек, в том числе ребенок.

Грузовики ДТП Машины ЦКАД
01 декабря 2024, 14:29
В горящем цеху Екатеринбурга рухнула кровля
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В горящем здании цеха в Екатеринбурге произошло обрушение кровли на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Превышения вредных веществ в воздухе нет. К месту следует пожарный поезд», - уточнили в пресс-службе.

К тушению привлекли 95 специалистов и 35 единиц техники.

Пожары Обрушения МЧС РФ Россия Екатеринбург
01 декабря 2024, 12:44
Мощный пожар охватил производственный цех в Екатеринбурге
Pxhere
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Цех по производству полистирола загорелся в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Свердловской области.

Крупный пожар вспыхнул на улице Испытателей.

«Предварительно, площадь составляет 1000 „квадратов“», - сообщила пресс-служба.

Информации о пострадавших не поступало. МЧС направило к месту происшествия дополнительные силы и средства.

Ранее в Ростовской области в хуторе Старокузнецов сгорел частный дом.

Жертвами пожара стали три человека: женщина, мужчина и ребенок. Еще одну женщину доставили в больницу.

До этого в результате пожара в Егорьевске погиб ребенок. Еще 13 человек, среди которых семеро детей, пострадали.

Пожары Екатеринбург Свердловская область
01 декабря 2024, 05:40
«Думал, мы там и останемся». Трос оборвался у лифта с пассажирами в Челябинске
Unsplash
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Трос оборвался у лифта в доме на улице Курчатова в Челябинске. Внутри были люди, сообщило 74.ru.

В лифте находились два человека. Перед остановкой кабины они услышали скрежет. После этого лифт резко зашатался, а затем застрял.

«Думал, мы там и останемся», - рассказал изданию мужчина, находившийся в лифте.

Спустя примерно 30 минут на место прибыл техник, который открыл двери. Пассажирам пришлось выпрыгивать из лифта - он остановился между первым и вторым этажом.

Представитель компании-застройщика позднее сообщил, что лифт рухнуть в шахту не может. Кабину удерживают шесть стальных канатов. По их версии, из строя вышла только одна цепь.

Ранее лифт с людьми рухнул в закрытой поликлинике в центре Москвы.

Челябинск Коммунальные аварии

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