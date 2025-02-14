В Москве приостановили продажи зефира во «ВкусВилле» из металла

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«При проведении выездного обследования установлено, что в реализации находится четыре упаковки продукции от партии, в которой обнаружен инородный предмет», - отметили в публикации.

В Роспотребнадзоре отметили, что продажи зефира в магазине приостановили. Также во «ВкусВилл» направили запрос для предотвращения дальнейшей реализации возможно недоброкачественной продукции.

Мужчина купил во «ВкусВилле» зефир с металлической стружкой, сообщал Telegram-канал «Осторожно, Москва». В техподдержке компании ему пообещали снять оставшиеся упаковки зефира с продажи.

Ранее «ВкусВилл» приостановил продажи десерта «ДэнБош» после жалобы жительницы Москвы на осколки стекла в упаковке. Руководство сети супермаркетов предположило, что проблемы возникли с целостностью упаковки.