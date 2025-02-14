14 февраля 2025, 19:18

В Москве приостановили продажи зефира во «ВкусВилле» из металла

РИА «Новости»
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Специалисты Роспотребнадзора начали расследование по факту приобретения покупателем зефира с металлической стружкой в одном из столичных магазинов «ВкусВилл». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«При проведении выездного обследования установлено, что в реализации находится четыре упаковки продукции от партии, в которой обнаружен инородный предмет», - отметили в публикации.

В Роспотребнадзоре отметили, что продажи зефира в магазине приостановили. Также во «ВкусВилл» направили запрос для предотвращения дальнейшей реализации возможно недоброкачественной продукции.

Мужчина купил во «ВкусВилле» зефир с металлической стружкой, сообщал Telegram-канал «Осторожно, Москва». В техподдержке компании ему пообещали снять оставшиеся упаковки зефира с продажи.

Ранее «ВкусВилл» приостановил продажи десерта «ДэнБош» после жалобы жительницы Москвы на осколки стекла в упаковке. Руководство сети супермаркетов предположило, что проблемы возникли с целостностью упаковки.

Магазины Мужчины Москва
14 февраля 2025, 20:37
Получил тяжелые травмы. На ребенка в школе Петербурга упал игровой тир
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Игровой тир рухнул на девятилетнего ученика одной из школ во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В беседе с 360.ru мать пострадавшего мальчика рассказала, что он получил тяжелые травмы головы.

«Находится в реанимации. Врачи сделали все возможное, чтобы он остался жив. Сын получил серьезные повреждения - травмы головы, переломы костей черепа», - поделилась она.

Сейчас родители пытаются выяснить все обстоятельства случившегося. Женщина отметила, что руководство школы - ни завуч, ни директор - с семьей не связывались. По словам матери ребенка, был только звонок из комитета по образованию с предложением о помощи.

По данным Следственного комитета, сотрудники одной из школ Фрунзенского района без согласования поставили на втором этаже игровой тир, который не закрепили должным образом. Конструкция упала на ученика второго класса.

Мальчика доставили в больницу с множественными повреждениями. Следователи возбудили уголовное дело о халатности сотрудников школы.

По данным РЕН ТВ, второклассник пострадал , когда бегал на перемене. После госпитализации врачи переливали школьнику кровь, чтобы спасти.

Санкт-Петербург Уголовное дело Дети Школы Больницы
14 февраля 2025, 19:06
Живодер из Набережных Челнов выбросил котят бывшей жены с восьмого этажа
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В Набережных Челнах мужчина выбросил с восьмого этажа двух котят бывшей жены. МВД по Татарстану начало проверку, сообщили 360.ru в пресс-службе регионального ведомства.

Жительница дома Виктория рассказала 360.ru, что сначала дети во дворе увидели животных и подумали, что они потерялись. Но потом жильцы начали смотреть по камерам и поняли, что котят вышвырнули в окно.

«Идет проверка, по ее результатам примут процессуальное решение», - отметили в МВД.

Telegram-канал Mash Iptash уточнил, что котят выбросил мужчина по имени Ильнур, причиной стала ревность. Он следил за бывшей женой по камерам домофона. Однажды ревнивец увидел ее с другим мужчиной и вернулся в квартиру, где устроил погром и выбросил котят в окно восьмого этажа.

Ранее несколько кошек выпрыгнули с 12 этажа после смерти мужчины в квартире на Ключевой улице в Москве.

«У обоих котов ушиб внутренних органов. У одного трещина на кости, а у другого - перелом задней ноги, в понедельник ему предстоит операция», - сказала она.

МВД РФ Татарстан Коты Живодеры
14 февраля 2025, 18:58
Мошенники заставили пенсионера облить работницу банка зеленкой
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Житель Котова в Волгоградской области облил зеленкой сотрудницу банка и убежал. Мужчина совершил дебош по указанию телефонных мошенников, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Правоохранители оперативно задержали 63-летнего горожанина. В отделе полиции он рассказал, что накануне ему позвонили неизвестные и представились сотрудниками финансовой компании и правоохранительных органов.

Мошенники убедили пенсионера перевести 90 тысяч рублей на указанный счет. Затем ему передали задание о необходимости облить раствором зеленки работницу банка.

Мужчина выполнил требования злоумышленников. Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям фигуранта.

Аналогичный случай произошел в Ленинградской области. Женщина по указанию мошенников облила зеленкой сотрудницу банка. Оказалось, что жительницу Кировска убедили проучить якобы пособницу взломщиков.

Банки МВД РФ Мошенничество
14 февраля 2025, 17:01
Отделение «Почты России» в Западном Дегунине эвакуировали из-за угрозы взрыва
РИА «Новости»
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Отделение «Почты России» на Коровинском шоссе в районе Западное Дегунино на севере Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщил источник 360.ru.

Сообщение об обнаружении подозрительного предмета в помещении поступило в спасательные службы в 15:36. Женщина рассказала о пакете, из которого торчат провода. Тикающих звуков слышно не было.

Прибывшие на вызов спасатели эвакуировали шесть сотрудников и пять посетителей почты. Отделение, расположенное на первом этаже 12-этажного жилого дома, оцепили.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Также вызвали кинологов.

Ранее на востоке Москвы эвакуировали посетителей торгового центра «Престиж М». Причиной стал запах дыма, распространившийся по этажам ТЦ. Пострадавших нет.

Взрывы Полиция Эвакуации Москва

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