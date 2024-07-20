20 июля 2024, 20:18

В Москве полуторагодовалого ребенка заперли одного в иномарке

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Маленького ребенка спасли из запертого автомобиля Hyundai в столичном поселке Коммунарка. Об этом сообщил источник 360.ru.

Мать полуторагодовалого мальчика обратилась за помощью к спасателям. Она рассказала, что дверь иномарки случайно захлопнулась. Внутри транспортного средства в этот момент остался ее ребенок.

При этом ключи от автомобиля также были в салоне. Спасатели вскрыли двери машины слесарным инструментом без повреждения. Ребенка передали родителям. Его жизни ничто не угрожает.

Ранее москвичка случайно заперла маленького ребенка в автомобиле Porsche в центре столицы, оставив ключи внутри. На место ЧП приехали участники спасательной операции. Они разбили стекло в одной из дверей автомобиля и вытащили плакавшего младенца.

Спасатели Дети Иномарки Москва
20 июля 2024, 20:38
Упавшая секция сидений насмерть придавила ребенка-сироту в тверском интернате
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Воспитанник детского дома-интерната в городе Вышний Волочок умер от полученных травм под упавшим на него частью откидных стульев. Как сообщила пресс-служба тверского главка СК, тело раздавленного ребенка нашли на веранде в субботу, 20 июля.

В ходе проверки следователи установили, что мальчик во время прогулки опрокинул на себя стоящие на возвышенности трехсекционные сиденья. Упавший предмет мебели повредил грудную клетку ребенка. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали его смерть.

Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Расследование под свой контроль взял председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин.

По данным областной прокуратуры , погибшему было 10 лет. Ребенок находился в интернате, как сирота. Ведомство начало проверку работы сотрудников интерната на предмет законодательства о безопасности несовершеннолетних.

Сегодня же стало известно о гибели подростка на железнодорожных путях в районе станции Мшинская Ленинградской области. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, мальчика сбил проходящий состав вне зоны перехода.

Уголовное дело Дети Прокуратура РФ Россия Следственный комитет России Сироты
20 июля 2024, 19:55
Появилось видео с места гибели сбитого поездом подростка в Ленобласти
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Подросток погиб под колесами поезда в Ленинградской области. ЧП произошло рядом со станцией Мшинская, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что ребенка сбило вне зоны перехода. На место происшествия для выяснения всех обстоятельств выехал заместитель Ленинград-Финляндского транспортного прокурора Дмитрий Кокорев.

При проверке специалисты выяснят, были ли установлены запрещающие знаки в зоне повышенной опасности. При наличии оснований примут меры реагирования.

Несколькими днями ранее на перегоне Строганово - Мшинская «Ласточка» сбила машину с семьей. Погибли двое взрослых и двое детей.

Машинист применил экстренное торможение, но аварии избежать не удалось. В распоряжении 360.ru появилось видео, снятое из кабины поезда в этот момент.

Дети Поезда
20 июля 2024, 19:31
Свет и воду вернули жителям двух улиц в Краснодаре
РИА «Новости»
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Причиной отключения света в домах в районе двух улиц в Краснодаре стало не веерное ограничение электроснабжения, а авария на линии. Об этом заявил в своем Telegram глава города Евгений Наумов

Сейчас аварию устранили, свет вернулся во все дома в районе улиц Краеведа Соловьева и Крузенштерна, подчеркнул он.

Вместе с электроснабжением запустили подачу воды. Наумов подчеркнул, что ситуацию продолжают держать на контроле.

Глава Краснодара также напомнил, что в последнее время город находится в режиме сильнейших нагрузок.

«Но почему-то некоторые управляющие компании не пошли навстречу людям. Не хватило элементарных общения и заботы», - возмутился он.

В случившемся Наумов пообещал разобраться в понедельник. Собрание проведут с участием жильцов, представителями управляющих компаний, сетевиками и контрольно-надзорными органами.

Краснодарский край
20 июля 2024, 18:56
Момент столкновения теплохода и лодки в Самаре попал на видео
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Теплоход и легкомоторная лодка столкнулись в районе турбазы «Чайка» Самарской области. После столкновения на «Валдае» началось задымление. Кадры с места происшествия появились в распоряжении 360.ru.

Спасатели получили информацию об аварии в Красноглинском районе Самары в 16:00 по местному времени. В момент происшествия на теплоходе находились 45 туристов и трое членов экипажа. Из них никто не пострадал, сообщил источник 360.ru.

По данным МЧС, теплоход «Валдай» и легкомоторная лодка столкнулись на Волге. Авария произошла в районе базы отдыха «Чайка». В результате пострадали трое мужчин и две женщины.

Ранее в Хабаровске на реке Амур затонул катер. На его борту были пять человек, трое из них пропали. Два пассажира успели спастись, им оказали медицинскую помощь.

Отдых Спасатели МЧС РФ Видео

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