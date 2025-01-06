В Москве перекроют улицы у храма Христа Спасителя

С 16:00 6 января перекроют движение в Соймоновском проезде от улицы Волхонка до Пречистенской набережной, а также на улице Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка. Ограничения продлятся до 7 января.

«Будьте внимательны, стройте маршрут заранее», - отметили в пресс-службе.

В Москве в Рождество будут работать более 500 храмов. В ночь с 6 на 7 января в них пройдут рождественские богослужения. Православные христиане посещают службу, а затем празднуют Рождество в кругу семьи.

В связи с праздником изменится расписание общественного транспорта - все станции метро и МЦК будут работать до 02:00, а поезда МЦД будут ходить до 03:00. Дольше станут работать и автобусные маршруты - 149 рейсов продлили до 03:30.