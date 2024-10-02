02 октября 2024, 21:26

В Москве машина врезалась в дорожный знак и перевернулась, пострадал ребенок

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Подросток пострадал в ДТП с участием легковушки на востоке Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, происшествие случилось в районе Северного Измайлова. Водитель не справился с управлением и наехал на знак, после чего автомобиль перевернулся.

В машине находились восемь человек. В результате ДТП пострадал 14-летний ребенок. На место ЧП прибыли медики, подростка госпитализировали.

Ранее смертельная авария случилась в Санкт-Петербурге. Водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением и вылетел на встречку, после чего врезался в автомобиль Kia Picanto. В результате случившегося погиб пассажир, находящийся в отечественном авто, а также 10-летняя девочка из Kia.

Дети Машины Москва
02 октября 2024, 16:15
«Не прошел мимо». Мигрант напал на сотрудницу Ленинской библиотеки у Видного
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Мигрант напал на сотрудницу Ленинской библиотеки близ Видного. Об этом женщина рассказала в комментарии 360.ru.

Пострадавшая сообщила, что вышла на прогулку с собаками.

«Да, это было днем. Я гуляла с собаками. Человек просто шел мимо, и не прошел мимо. <…> [Угрозы] здоровью были. [Находился] в состоянии какого-то опьянения, не знаю, какого. Алкогольного, либо наркотического», - рассказала потерпевшая.

Она назвала способ предотвратить подобные случаи.

«Ограничив количество приезжих - только так можно предотвратить случай. <…> Какие еще могут быть варианты? На его месте мог быть любой выпивший мужчина, неважно, какой национальности, я думаю», - подчеркнула женщина.

По данным «МК: срочные новости», нападавшим оказался уроженец Узбекистана. Он попытался изнасиловать женщину, но прохожие спугнули его. Злоумышленник попытался сбежать, однако его задержали сотрудники полиции.

В Екатеринбурге выходца из Таджикистана заподозрили в изнасиловании 11-летней девочки. Мужчина находился в России с нарушением миграционного законодательства.

Мигранты Изнасилования Видное
02 октября 2024, 15:26
Гостиница «Охотник» загорелась в Москве
РИА «Новости»
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Пожар произошел в здании гостиницы «Охотник» на севере Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

«С крыши густой черный дым. Идет эвакуация», - сообщил он.

В пресс-службе Главного управления МЧС по городу сообщили, что пожар уже удалось ликвидировать. По данным ведомства, возгорание произошло на крыше восьмиэтажного здания на Головинском шоссе недалеко от станции метро «Водный стадион». Еще до прибытия спасателей 120 человек, находившихся внутри, сами покинули здание. Информации о пострадавших не поступало.

Предположительно, загорелась хозяйственная постройка с холодильным оборудованием.

В апреле взрыв прогремел в одном из отелей в Туапсе. После этого вспыхнул пожар. Никто из постояльцев и сотрудников гостиницы не пострадал.

Пожары МЧС РФ Москва
02 октября 2024, 13:47
Житель Екатеринбурга, пострадавший при пожаре в театре, умер по пути в больницу
Пресс-служба МЧС
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Сотрудник Театра музыкальной комедии в Екатеринбурге, пострадавший при пожаре, умер по пути в больницу. Об этом РИА «Новости» рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

По информации Telegram-канала Shot , мужчина пытался сам потушить возгорание и спасти людей, которых заблокировало дымом на этаже.

Пожар начался на четвертом этаже в гримерке, предположительно, из-за короткого замыкания. По данным МЧС, открытое горение уже удалось ликвидировать. Из здания спасли шестерых человек и эвакуировали 105. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что ведомство проведет проверку по статье о причинении смерти по неосторожности.

«Для определения точной причины смерти погибшего будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Причина возгорания будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», - подчеркнул он.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, погибший служил в театре, ему было 58 лет.

«Врачи прибывшей „неотложки“ пытались его спасти. Но, к большому сожалению, предпринятые попытки не увенчались успехом. Искренние соболезнования родным погибшего и коллективу театра», - заявил представитель полиции.

Он добавил, что наряды ГИБДД обеспечивают проезд спецтранспорта к зданию.

В июне пожар произошел в драматическом театре в Иванове. При возгорании пострадал кровельщик, ремонтировавший крышу здания, его передали врачам.

Пожары Больницы МЧС РФ Екатеринбург Театры
02 октября 2024, 13:40
Сотрудники МЧС вскроют шкафы с газовыми баллонами в ЖК «Селигер Сити»
РИА «Новости»
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Сотрудники МЧС выехали к жилому комплексу «Селигер Сити», в котором могли остаться газовые баллоны. Спасатели вскроют металлические шкафы и проверят, есть ли в них опасные предметы, сообщил источник 360.ru.

«[Необходимо] произвести вскрытие металлических шкафов в парковочной зоне на предмет газовых баллонов», - отметил он.

На месте находится следователь. Сотрудники МЧС будут действовать с соблюдением техники безопасности.

Пожар в ЖК произошел в ночь на 30 сентября. Причиной ЧП стали газовые баллоны для монтажа натяжного потолка. В результате пожара погиб человек, еще двое пострадали.

Жильцы дома пожаловались, что газовые баллоны несколько дней стояли возле подъезда. В ответ на жалобы в экстренных службах сообщили, что баллоны являются уликой и их заберут представители Следственного комитета. В итоге опасные предметы увезли в сопровождении правоохранителей.

Спасатели Пожары МЧС РФ Москва

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