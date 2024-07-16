В Москве эвакуировали посетителей торгового центра

Пятилетний мальчик с синяками и ссадинами пришел к станции метро «Международная» в Петербурге без сопровождения взрослых. Ребенок привлек внимание прохожих, сообщила «Фонтанка».

По данным издания, мальчик пытался самостоятельно пройти в подземку. Сотрудники метро отправили его в детскую городскую больницу. После осмотра врачи выявили у ребенка множественные травмы. Мальчик рассказал, что его якобы истязала мать.

Позже выяснилось, что ребенок проживает в городе Сланцы в Ленобласти. На днях он с матерью приехал в гости к родственникам в Петербург. Сначала ребенок гулял на детской площадке, а затем вместе с мамой пошел в магазин, откуда сбежал.

Некоторое время женщина безуспешно искала сына, но потом обратилась в полицию. Следы ушибов на теле мальчика она объяснила его гиперактивностью.

Ранее тело девятилетнего мальчика нашли в чемодане в Перми. На трупе ребенка были следы удушья и колото-резаные раны. В убийстве заподозрили его мать. Камеры наблюдения зафиксировали, как ночью женщина катила чемодан по улице.