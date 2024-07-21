В Москве арестовали работника кафе, где избили экс-директора сети World Class

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По информации источника канала, после драки с участием экс-директора сети клубов правоохранители завели дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц.

Происшествие в кафе на Пятницком шоссе произошло 19 июля. По предварительным данным, мужчина выразил недовольство, что ему слишком долго готовят шаурму. Между ним и персоналом завязался конфликт, который перерос в драку.

Пострадавшему повредили виниры за 65 тысяч долларов и сломали ребро. По словам экс-директора, его били 10 человек, но представители заведения это отрицают.

Днем ранее полицейские задержали первого подозреваемого по делу, им оказался житель Химок 2001 года рождения.

Ранее в Самаре арестовали подростка по делу о покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева.