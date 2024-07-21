21 июля 2024, 16:09

В Москве арестовали работника кафе, где избили экс-директора сети World Class

РИА «Новости»
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В Москве арестовали сотрудника кафе «Мама Silva», где избили бывшего генерального директора сети элитных фитнес-клубов World Class Дмитрия Бабанова. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, после драки с участием экс-директора сети клубов правоохранители завели дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц.

Происшествие в кафе на Пятницком шоссе произошло 19 июля. По предварительным данным, мужчина выразил недовольство, что ему слишком долго готовят шаурму. Между ним и персоналом завязался конфликт, который перерос в драку.

Пострадавшему повредили виниры за 65 тысяч долларов и сломали ребро. По словам экс-директора, его били 10 человек, но представители заведения это отрицают.

Днем ранее полицейские задержали первого подозреваемого по делу, им оказался житель Химок 2001 года рождения.

Ранее в Самаре арестовали подростка по делу о покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева.

Россия Полиция Избиения
21 июля 2024, 17:21
Mazda не поделила трассу с КамАЗом под Саратовом. Пострадали пятеро
Telegram
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Мужчина, женщина и трое детей попали в больницу после ДТП с КамАЗом на трассе Р-228. Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник Управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин.

Семья ехала в Mazda. С большегрузом иномарка столкнулась в Вольском районе на 169-м километре трассы. Информацию о происшествии в службу «112» передали в 09:20.

В результате травмы получили все, кто ехал в легковушке, - мужчина, женщина и трое детей трех, пяти и 13 лет. Пострадавших доставили в больницу.

На месте аварии работали специалисты областной службы спасения, медики скорой помощи и сотрудники ДПС. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Точные данные о состоянии пострадавших Юрин не привел.

Дети ДТП
21 июля 2024, 16:11
Россиянка выпала из окна 12-го этажа на глазах у мужа
РИА «Новости»
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Уборка после очередного этапа ремонта квартиры закончилась смертью для учительницы английского языка из Екатеринбурга. У женщины закружилась голова, и она выпала из окна с 12-го этажа на глазах у мужа. Подробности происшествия родственники погибшей рассказали изданию Е1.

Собеседники журналистов заявили, что все произошло в минувшую субботу, 20 июля.

«Они с мужем делали ремонт, и она, видимо, уставшая, решила вымыть окно и выпала. Возможно, голова закружилась. Погибла на месте, похороны запланированы на завтра», - заявил родственник.

Он уточнил, что сейчас в квартире работают следователи, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

Журналисты выяснили, что у женщины остался сын. Ставший свидетелем ее падения супруг кричал и просил вызвать скорую, но прибывшие медики только констатировали смерть учительницы.

В минувшую среду, 16 июля, восьмилетний школьник погиб в городе Сосновый Бор Ленинградской области после падения из окна пятого этажа. В этот момент мальчик находился дома с мамой, которая ненадолго оставила сына без внимания.

Женщины Екатеринбург Квартиры
21 июля 2024, 15:53
Вандал снес голову бюсту Сталина в российском городе
РИА «Новости»
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Неизвестный мужчина кувалдой снес голову Иосифа Сталина с его бюста в Звенигороде. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

На опубликованном видео можно заметить, как мужчина в клетчатой рубашке подошел к бюсту советского вождя с кувалдой, замахнулся и ударил по голове изваяние. Оно не выдержало и рухнуло на землю, а мужчина скрылся в неизвестном направлении.

Бюст Сталина в Звенигороде установили еще летом 2023 года на Советской улице на частные средства по инициативе активистов группы «Помним своих героев». При этом власти установку официально не согласовывали, но и сносить монумент не стали. Они обещали перенести бюст в место, где появится Аллея Славы.

Некоторые местные жители были против установки бюста и требовали его убрать. Позднее кто-то испортил его краской.

Ранее вандалы осквернили памятник советскому летчику в Днепропетровске.

СССР Россия
21 июля 2024, 15:23
Полицейский в Петербурге подрался с неизвестным и нырнул в Ждановку
РИА «Новости»
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Молодого полицейского вытащили из реки в Санкт-Петербурге, он оказался в воде после драки с неизвестным. Об этом сообщила «Фонтанка».

По информации источника издания, ЧП произошло ночью 20 июля около Петровского стадиона.

На автозаправке 26-летний оперативник управления по контролю за оборотом наркотиков в звании старшего лейтенанта повздорил с 30-летним мужчиной, ударил его по голове бутылкой, после чего прыгнул в реку Ждановку, заявил собеседник «Фонтанки».

Около пяти утра полицейского вытащили из воды, а затем доставили в дежурную часть. Оттуда его забрали в отдел собственной безопасности, дальнейшая судьба правоохранителя пока неизвестна.

Ранее в Дагестане задержали местного жителя , который на электрокаре сбил троих полицейских при досмотре машины. Против него завели дело о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Санкт-Петербург Полиция

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