27 января 2025, 15:59

В московском отеле нашли девочек с острым отравлением психотропами

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В отеле в центре Москвы обнаружили двух школьниц с отравлением наркотиками. Об этом РЕН ТВ сообщил источник.

Девочек 15 и 13 лет нашли без сознания в лобби гостиницы на Пресненской набережной. Сотрудники отеля вызвали скорую помощь. Врачи доставили несовершеннолетних в больницу, где у них выявили острое отравление психотропными веществами.

«Внешне никаких травм у них не было», - сообщил журналистам источник.

«Московский комсомолец» рассказал, что школьницы приехали в столицу из Рязанской области. В бессознательном состоянии их нашли на территории делового центра «Москва-Сити».

В ноябре прошлого года двухлетний ребенок скончался в квартире на юго-востоке Москвы из-за отравления бутиратом. Мальчика напоили друзья матери, которая ненадолго отвлеклась.

Наркотики Дети Полиция Москва
27 января 2025, 16:48
В Дагестане мать трех детей умерла после кесарева сечения
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В центральной городской больнице Дербента после родов умерла многодетная мать. В  пресс-службе Министерства здравоохранения Дагестана сообщили о проведении служебной проверки.

Некоторые Telegram-каналы 27 января распространили информацию о смерти 32-летней жительницы села Новый Аул через день после выписки из роддома.

Женщина ранее родила ребенка путем кесарева сечения. На следующий день после возвращения домой ее экстренно доставили в больницу, где роженица скончалась.

«Привлечены эксперты, вопрос на контроле руководства Минздрава Дагестана», - подчеркнули в республиканском ведомстве.

В пресс-службе СК России по региону заявили о проведении проверки, в рамках которой следователи установят обстоятельства и причину смерти пациентки. По мнению родственников, трагедия произошла из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи. У женщины остались трое детей.

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова сообщила ранее, что в перинатальном центре города Кызылорда роженицу заразили ВИЧ.

В центральной городской больнице Дербента после родов умерла многодетная мать. В пресс-службе Министерства здравоохранения Дагестана сообщили о проведении служебной проверки.

Больницы Минздрав Врачи Женщины Следственный комитет России
27 января 2025, 16:26
Рабочие в Челябинске повалили дерево на припаркованные машины
Читайте нас в: Google Новости
В одном из челябинских жилых комплексов рабочие случайно свалили старое дерево на припаркованные автомобили. Видео случившегося оказалось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как дерево за веревки тянут четверо рабочих. Еще один мужчина с бензопилой стоит около ствола и подпиливает его. В какой-то момент дерево начинает падать в сторону парковки и приземляется на машины.

В обслуживающей дом управляющей компании изданию 74.ru рассказали, что работы выполнял подрядчик. Но в самой УК от ответственности не отказались и выразили готовность возместить ущерб владельцам пострадавших машин.

«Людям [нужно] принести расчеты по пострадавшему имуществу в управляющую компанию. А мы уже разберемся. Виноваты - заплатят, от ответственности никто не отказывается» - подчеркнул представитель УК.

Ранее дерево рухнуло на двух школьников в Новосибирске , подростков доставили в больницу.

Россия Челябинск Машины
27 января 2025, 15:18
Житель Балашихи выстрелил из газового пистолета в продавщицу магазина
Читайте нас в: Google Новости
В Балашихе местный житель выстрелил из газового пистолета в лицо продавщице магазина и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Около 22:00 24 января мужчина повздорил с продавщицей, достал пистолет и ранил ее. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.

Полицейские установили личность подозреваемого и возбудили против него уголовное дело о хулиганстве. Балашихинская городская прокуратура держит расследование под контролем.

Празднование Нового года в Санкт-Петербурге омрачилось серией нападений , которые устроили двое подростков в масках. Они нападали на встреченных на улице людей. Одному из пострадавших злоумышленники распылили в лицо газовый баллончик, другого побили за отказ дать закурить. При этом свои действия подростки снимали на камеру.

Уголовное дело Прокуратура РФ Магазины Мужчины Балашиха
27 января 2025, 12:43
Пауэрбанк взорвался в рюкзаке у ребенка в пермской школе
360.ru
Читайте нас в: Google Новости
В Перми в школе № 116 на Технической улице произошел взрыв пауэрбанка. Зарядное устройство воспламенилось в рюкзаке у мальчика. Об этом 360.ru рассказал источник.

«Пауэрбанк загорелся во время перемены прямо в рюкзаке у мальчика. У него немного подгорела рубашка, но сам он не пострадал. Было очень много дыма», - пояснил он.

По словам собеседника 360.ru, возгорание было небольшим. Как именно его потушили, он не видел, поскольку вокруг ребенка столпились люди.

Пожарных и медиков в школу не вызывали. Занятия продолжились в штатном режиме. Задымление устранили, открыв окно и проветрив помещение.

Ранее руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев рассказал, что оставлять летом в машинах пауэрбанки и зажигалки может быть опасным. При нагреве устройства могут воспламеняться.

Дети Школы Пермь Взрывы

Новости по теме