В московском отеле нашли девочек с острым отравлением психотропами

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Девочек 15 и 13 лет нашли без сознания в лобби гостиницы на Пресненской набережной. Сотрудники отеля вызвали скорую помощь. Врачи доставили несовершеннолетних в больницу, где у них выявили острое отравление психотропными веществами.

«Внешне никаких травм у них не было», - сообщил журналистам источник.

«Московский комсомолец» рассказал, что школьницы приехали в столицу из Рязанской области. В бессознательном состоянии их нашли на территории делового центра «Москва-Сити».

В ноябре прошлого года двухлетний ребенок скончался в квартире на юго-востоке Москвы из-за отравления бутиратом. Мальчика напоили друзья матери, которая ненадолго отвлеклась.