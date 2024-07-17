17 июля 2024, 12:23

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в «Крокусе»

РИА «Новости»
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Трое пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшем в марте, остаются в больницах. Об этом сообщил РИА «Новости» помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Их состояние оценивается врачами как средней тяжести, динамика положительная», - отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества сотрудника аэропорта Внуково Валентина Николаенкова, попытавшегося обезвредить одного из террористов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что нового концертного зала на месте сгоревшего не будет. При этом мемориал на месте трагедии создадут вне зависимости от дальнейшей судьбы места.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Террористы ворвались в зал перед началом концерта группы «Пикник», открыли стрельбу, а затем подожгли здание. В результате огнестрельных ранений и пожара погибли 145 человек.

Минздрав Теракт в «Крокусе»
17 июля 2024, 12:50
Смертельное ДТП с участием скорой произошло под Ульяновском
Телеканал «360»
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Крупное ДТП произошло днем 17 июля в районе села Большие Ключищи в Ульяновской области. Очевидец сообщил 360.ru, что одним из участников аварии была машина скорой, которая задела другие автомобили.

В региональном главке МВД заявили, что на трассе столкнулись Ford Transit, УАЗ и Lada Granta. Жертвой ДТП стал один человек, еще одного доставили в больницу.

При этом в ведомстве не уточняли, что участником происшествия была скорая.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

ДТП
17 июля 2024, 12:41
Дагестанский блогер растоптал православный крест и записал покаянное видео
РИА «Новости»
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Блогер из Дагестана в прямом эфире на глазах подписчиков растоптал православный крест, высказывая оскорбления в адрес верующих. После того как личность кощунника раскрыли, он опубликовал покаянное видео, в котором заявил, что «христиане начали первыми».

Внимание на блогера обратил депутат Госдумы Александр Хинштейн. В Telegram-канале он назвал молодого человека мерзавцем и трусом, потому что видео автор публиковал под выдуманным именем.

«Прошу правоохранительные органы немедленно начать поиски этого подлеца! Направляю свое обращение в Генпрокуратуру и МВД. Такое наглое надругательство над православными святынями должно быть жестко наказано по всей строгости закона», - написал депутат.

Хинштейн добавил, что противнику христиан необходимо найти подходящее место для содержания под стражей, чтобы не повторилась ситуация с захватом заложников сторонниками радикального исламистского течения в следственном изоляторе Ростова-на-Дону.

Пришедшие на кладбища Санкт-Петербурга и Ленинградской области вандалы осквернили могилы погибших в зоне специальной военной операции военных. Злоумышленники сожгли венки и повредили надгробия. Полиция начала поиски осквернителей.

Дагестан РПЦ Видео Депутаты Блогеры
17 июля 2024, 11:20
Крушение самолета SSJ в районе Коломны связали с человеческим фактором
РИА «Новости»
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Детали крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в районе Коломны указывают на человеческий фактор. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в авиаотрасли.

«На текущий момент обстоятельства указывают на человеческий фактор - есть вопросы к тому, кто и как осуществлял техническое обслуживание самолета перед последним вылетом», - подчеркнул собеседник агентства.

Он уточнил, что окончательное слово должны сказать компетентные органы.

Superjet 100 потерпел крушение в районе Коломны 12 июля. Известно о двух погибших пилотах и бортпроводнике. Их экспертиза ДНК может длиться не меньше месяца.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах, самолет не совершал облет после проведенного ремонта. Его должны были провести по регламенту после глубокого технического обслуживания на предприятии.

Коломна Самолет SSJ-100 Самолеты Крушение самолета под Коломной
17 июля 2024, 09:59
Работавший с нарушениями детский частный лагерь закрыли в Кировской области
РИА «Новости»
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Частный детский лагерь, нарушавший требования законодательства, закрыли в Оричевском районе Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Лагерь работал в частном доме, причем контрольно-надзорные органы о его деятельности никто не уведомлял, также сведений о нем не было в региональном реестре организаций отдыха и оздоровления детей.

Работу лагеря выявили 12 июля. На место выехали министр молодежной политики Кировской области Георгий Барминов, сотрудники УМВД, СК и Роспотребнадзора. При проверке выяснилось, что лагерь организовал индивидуальный предприниматель.

«Налицо, помимо явного нарушения законодательства, [были] признаки предпринимательской деятельности, которые могли причинить вред здоровью детей и сотрудников», - подчеркнули в пресс-службе.

Работу лагеря незамедлительно прекратили, а материалы о ней направили в правоохранительные органы для принятия мер реагирования.

В пресс-службе правительства напомнили, что все организации, которые занимаются детским отдыхом, должны быть включены в реестр организаций отдыха и оздоровления детей.

Кроме того, таким организациям нужно пройти все необходимые подготовительные процедуры, включая проверки контрольно-надзорных органов.

Ранее стало известно об отравлении нескольких детей в частном детском лагере в регионе. По данным РИА «Новости» , одну девочку госпитализировали, а троих детей отпустили домой.

Об отравлении воспитанников одного из частных лагерей в беседе с 360.ru накануне сообщала жительница Кировской области. По словам женщины, ее дочери потребовалось лечь в больницу. За четыре дня состояние ребенка стабилизировали.

Детские лагеря

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