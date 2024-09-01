01 сентября 2024, 05:06

В МЧС поделились деталями наземного поиска пропавшего вертолета Ми-8 на Камчатке

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

На Камчатке спасатели не прекратили поиски пропавшего в Елизовском районе вертолета Ми-8. Они следуют разными маршрутами к предполагаемому месту его пропажи, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

В наземном поиске участвует группа спасателей от Камчатского спасательного центра МЧС России, которая после вынужденного ночлега в районе озера Тахколоч продолжила движение. Группировку усилили.

Также в поисках задействовали спасателей сводной группы поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» и егерей на квадроциклах и высокопроходимой технике. Последние отправились по другому маршруту.

Со стороны села Николаевка им в помощь выдвинулись волонтеры на квадроциклах. В наземном поиске всего задействовано более 40 человек.

МЧС сообщило, что ведомственная авиация находится в режиме готовности к вылету, когда позволят погодные условия.

На борту пропавшего вертолета находились 22 человека, сообщила радиостанция Sputnik. В числе пассажиров вертолета был финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин вместе с супругой Полиной

Вертолеты Спасатели МЧС РФ Камчатка
01 сентября 2024, 01:12
Количество погибших детей при пожаре в Егорьевске увеличилось до трех
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
При пожаре в квартире в деревне Юрцово на территории городского округа Егорьевск погибли трое детей. Семерых пострадавших госпитализировали, сообщило МЧС России.

Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже. К тушению пожара подключили 52 специалиста и 19 единиц техники. Огонь ликвидировали на площади 40 квадратных метров.

«К сожалению, погибли дети: мальчик пяти лет, девочки четырех и трех лет. В больнице находятся семь человек, из них пятеро детей. Все члены одной семьи», - уточнила пресс-служба министерства.

Пожар произошел вечером 31 августа в доме на улице Новой, сообщил источник РЕН ТВ. По его данным, погиб один ребенок. В подмосковные больницы увезли 12 человек.

Еще один крупный пожар случился в торговом центре в башкирском городе Салават, сообщил RT. Площадь возгорания достигла 2,5 тысячи квадратных метров. Из здания вывели 80 человек.

Пожары Дети МЧС РФ Егорьевск
01 сентября 2024, 01:07
Пожар в подмосковном Егорьевске унес жизнь ребенка
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Подмосковье в городском округе Егорьевск случился пожар в квартире жилого дома. Пострадали 13 человек, в том числе семеро детей. Один ребенок погиб, сообщил источник РЕН ТВ.

Пожар произошел вечером 31 августа в многоквартирном доме на улице Новой в деревне Юрцово. В 21:28 спасатели локализовали возгорание на площади 40 квадратных метров, через семь минут потушили открытый огонь.

Сначала появилась информация, что погиб один ребенок и пострадали восемь человек, включая семерых детей. Позже данные уточнили.

«Количество пострадавших увеличилось до 13 человек, в больницы доставлены 12 человек», - сказал источник телеканала.

Представитель МЧС Московской области подтвердил РИА «Новости» факт возгорания и сообщил о восьми пострадавших.

На северо-востоке Москвы случился пожар в строящемся доме, сообщили «Известия». Огонь вспыхнул на втором этаже.

Пожары Дети МЧС РФ
01 сентября 2024, 00:55
Десантники выпрыгнули из Ан-2 перед жесткой посадкой в Северной Осетии
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку между селениями Майрамадаг и Кобан в Северной Осетии. Пострадали семь человек. Парашютисты успели выпрыгнуть из самолета до приземления, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

По данным ведомства, нештатная ситуация произошла после того, как из воздушного судна выпрыгнули десантники. Место приземления самолета оказалось труднодоступным для спасателей. Из-за отсутствия «подъездных путей» они преодолели большую часть пути пешком.

При жесткой посадке самолета Ан-2 травмы получили трое детей и четверо взрослых. Всего на его борту находились 15 человек, писали «Известия».

Врачи обнаружили ссадины и ушибы у двух девочек 2014 и 2016 годов рождения. Также в больницу доставили 11-летнего мальчика.

Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Спасатели Уголовное дело Дети Больницы МЧС РФ Врачи Самолеты
31 августа 2024, 19:36
Место жесткой посадки Ан-2 в Северной Осетии сняли на видео
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Жестко приземлившийся в Северной Осетии Ан-2 сел среди деревьев. Видео с места опубликовала пресс-служба МЧС.

Самолет ДОСААФ, судя по кадрам, приземлился на брюхо. Переднюю часть воздушного судна сильно помяло. На видео попала работа спасателей на месте ЧП.

Ан-2 совершил жесткую посадку между селениями Майрамадаг и Кобан во время тренировочного полета. На его борту, по данным ведомства, были 15 человек, из них восемь благополучно прыгнули с парашютами перед потерей высоты.

Пострадали семеро, самое тяжелое состояние - у пилотов. Трех получивших травмы детей отправили в Республиканскую детскую клиническую больницу.

После жесткой посадки СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Уголовное дело Дети Видео Самолеты

Новости по теме