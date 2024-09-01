В МЧС поделились деталями наземного поиска пропавшего вертолета Ми-8 на Камчатке

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В наземном поиске участвует группа спасателей от Камчатского спасательного центра МЧС России, которая после вынужденного ночлега в районе озера Тахколоч продолжила движение. Группировку усилили.

Также в поисках задействовали спасателей сводной группы поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» и егерей на квадроциклах и высокопроходимой технике. Последние отправились по другому маршруту.

Со стороны села Николаевка им в помощь выдвинулись волонтеры на квадроциклах. В наземном поиске всего задействовано более 40 человек.

МЧС сообщило, что ведомственная авиация находится в режиме готовности к вылету, когда позволят погодные условия.

На борту пропавшего вертолета находились 22 человека, сообщила радиостанция Sputnik. В числе пассажиров вертолета был финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин вместе с супругой Полиной