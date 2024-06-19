В Марьино мужчина сорвался с 24-го этажа

Родственница 20-летней Дианы, унесенной волнами в море в Сочи, рассказала, что спасатели не сразу организовали поиски девушки. По словам собеседницы «Газеты.ru», все произошло рано утром.

Она сообщила, что ее сестра ушла гулять на пляж вместе с двумя молодыми людьми. Во время прогулки ее резко накрыли волны, а затем ее несколько раз выносило на берег, однако никто из очевидцев не стал ей помогать. Спутник девушки отправился искать спасателей.

«Стояли люди и просто смотрели или снимали на телефон. Все видели, но никто не помог. Это произошло практически на берегу», - отметила собеседница издания.

По ее словам, в полиции отказались принимать заявление о пропаже девушки от ее друга. Сестра россиянки также сообщила, что та была на море впервые, поэтому «многого не понимала», что происходит.

Волна накрыла 20-летнюю жительницу Липецкой области Диану Беляеву во время прогулки по пляжу «Ривьера» в Сочи. Девушку ищут несколько дней. Кадры, на которых запечатлен момент происшествия, появились в Сети.

Родственница 20-летней Дианы, унесенной волнами в море в Сочи, рассказала, что спасатели не сразу организовали поиски девушки. По словам собеседницы «Газеты.ru» , все произошло рано утром.