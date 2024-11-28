28 ноября 2024, 12:45

В Ленобласти полуторамесячная девочка умерла после кормления

Unsplash
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В Подпорожье 27-летняя мать после кормления обнаружила младенца мертвым. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Женщина на некоторое время оставила полуторамесячную дочь одну. Когда мать вернулась, ребенок не дышал. Была ли девочка уже на тот момент мертва, неизвестно.

Правоохранители не обнаружили признаков насильственной смерти. Экспертиза установит точную причину гибели ребенка. Авторы поста уточнили, что девочка жила в семье еще с четырьмя детьми. Их не замечали в каких-либо происшествиях.

В Москве ранее умер двухлетний ребенок из многодетной семьи. Друзья матери напоили ребенка бутиратом.

Дети Ленинградская область
28 ноября 2024, 11:36
«Не нужны мне их 100 тысяч». Спасший пассажиров SSJ-100 мужчина обиделся на «Азимут»
Freepik
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Житель Краснодара Султан, который помог открыть аварийную дверь и выпустить людей из горевшего самолета Sukhoi Superjet 100 в Анталье, не получил нужной помощи от авиакомпании «Азимут». Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости».

Из-за происшествия Султан не попал на пересадку до Египта. На новый рейс у россиянина не было денег. Он обратился к представителям «Азимута» за помощью.

«Они сказали, что „мы здесь ни при чем“, что „ничем не можем вам помочь“. И предложили обратиться в турецкую авиакомпанию, выполнявшую рейс в Египет», - объяснил собеседник агентства.

Мужчина звонил в «Азимут» три раза, но так и не получил поддержки. Он расстроился, что авиакомпания никак не отреагировала на его положение. При этом там пообещали выплатить пассажирам 100 тысяч рублей в счет возмещения потерь.

«Не нужны мне их 100 тысяч. Моральная помощь от них нужна была в тот момент», - сказал Султан.

Улететь в Египет россиянину помог местный житель с банковской картой. Неравнодушный человек дал ему наличные в обмен на перевод.

Ранее в авиакомпании «Азимут» назвали причину жесткой посадки прилетевшего из Сочи в Анталью SSJ-100.

Египет Краснодар Самолет SSJ-100 Сочи Самолеты Мужчины Авиакомпании
28 ноября 2024, 02:54
Беременной жительнице Ульяновска случайно ввели кислоту в роддоме
Freepik
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Врач-анестезиолог ульяновского роддома ошибся с выбором препарата для беременной. Он ввел женщине транексамовую кислоту. По информации сайта kp.ru, затем медик попытался скрыться.

Происшествие произошло уже после того, как женщина родила двойню. Врач подбирал препарат для анестезии, но перепутал банки. Он ввел пострадавшей вещество, которое обычно используется для предотвращения чрезмерной потери крови, синтетический аналог лизина.

Мать детей экстренно переправили в другую больницу. Ее состояние оценивается как тяжелое. Источники издания утверждают, что после происшествия 44-летний анестезиолог хотел скрыться. Мужчину удалось задержать.

Следственный комитет России пока не прокомментировал эту информацию. По данным сайта kp.ru, в отношении допустившего ошибку анестезиолога завели уголовное дело, с ним уже работают правоохранители.

Ранее тело беременной женщины нашли в квартире в Свердловской области.

Врач-анестезиолог ульяновского роддома ошибся с выбором препарата для беременной. Он ввел женщине транексамовую кислоту. По информации сайта kp.ru , затем медик попытался скрыться.

Дети Беременность Больницы Врачи Женщины
27 ноября 2024, 20:06
Пассажиры затонувшего в Териберке судна провели полтора часа в ледяной воде
Телеканал «360»
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Пассажирка затонувшего судна в Териберке Елена Доцу рассказала 360.ru, что провела в холодной воде полтора часа и потеряла телефон и рюкзак. По словам девушки, в результате ЧП никто сильно не пострадал — все отделались синяками и ссадинами.

«Когда мы только вышли в море, все было нормально. Часа два катались, все было хорошо, волны маленькие. Потом всех начало подташнивать. Капитан решил разворачиваться. Минут 20 мы проплыли, и судно начало крениться в левую сторону», - сообщила она.

Девушка отметила, что сначала никто не понял, что происходит. Все вели себя спокойно, но затем начали падать вещи, а после судно накренилось на 90 градусов.

«Я находилась внутри в каюте с левой стороны и сразу оказалась в воде. Мне потом сложно было выбраться, так как была вся мокрая», - добавила она.

Началась сильная паника, но все успели быстро среагировать и выйти из каюты и рубки наружу. Елене помог один из туристов.

«Это нас спасло», - подчеркнула собеседница 360.ru.

В воде пассажиры провели более 1,5 часа. Затем их подобрали два корабля, проходившие рядом.

Одна девушка, по словам Елены, разбила губу.

«У меня многочисленные синяки», - сказала пострадавшая.

Некоторые из туристов потеряли паспорта. Елена сказала, что завтра путешественники поедут в полицию. При этом девушка уточнила, что никаких документов перед туристической поездкой не подписывала. Гида, который организовывал экскурсию, она нашла на одном из специализированных сайтов.

Предположительно, причиной затопления судна с туристами в Териберке могла стать высокая волна. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

Паспорта Корабли Полиция Мурманская область
27 ноября 2024, 07:37
Крупный пожар вспыхнул в воронежском автосалоне
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Воронежские спасатели потушили крупный пожар, вспыхнувший в техническом помещении автосалона в хуторе Ветряк Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Площадь пожара составила 400 квадратных метров. В ликвидации ЧП участвовали 28 специалистов и девять единиц техники.

По данным пресс-службы, существовала угроза распространения огня. Площадь автосалона составляет 1600 квадратных метров. МЧС также опубликовало видео с работой пожарных.

Ранее огонь вспыхнул в расположенном в центре Москвы здании - ресторане на Страстном бульваре. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение и не допустили, чтобы пламя перекинулось на второй этаж. Они потушили пожар, а также вскрыли перекрытия, чтобы не было тления и повторного загорания. В результате ЧП никто не пострадал.

Пожары МЧС РФ Воронежская область

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