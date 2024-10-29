В квартире волгоградки начался дождь из фекалий

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Происшествие случилось в двухэтажном доме на улице Обливской. Нечистоты льются в квартиру женщины каждый раз, когда соседи сверху пользуются туалетом. Это происходит из-за прорыва канализационной трубы. В сложившейся ситуации волгоградка винит управляющую компанию.

По словам пострадавшей, сначала канализационными отходами залило подвал. В трубах образовался засор, который месяцами игнорировали. Из-за бездействия обслуживающей организации бесконечный потоп обрушился на головы жителей первого этажа. Теперь в квартирах пахнет экскрементами.

«Живем как бомжи во всем этом, находиться в квартирах невозможно, запах стоит» - рассказала волгоградка.

Она отметила, что обращалась в жилищную инспекцию, но проблему не решили. Среди пострадавших от последствий аварии оказались проживающие в доме пенсионеры и инвалиды.

Ранее в Коммунарке из-за коммунальной аварии забил фонтан коричневого цвета. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.