04 июня 2024, 04:34

В Кузбассе нашли живой пропавшую три дня назад школьницу

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

В Кемеровской области нашли живой 13-летнюю школьницу, которая пропала 31 мая. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.

«В Прокопьевске сотрудниками уголовного розыска в результате поисковых мероприятий найдена пропавшая школьница», - утонили в ведомстве.

О пропаже школьницы в полицию накануне сообщила ее мать. По ее словам, девочка ушла гулять 31 мая и не вернулась.

Полицейские приступили к поискам: проверили круг общения школьницы и места ее возможного появления, отправили ориентировку с фотографиями девочки в СМИ и социальные сети.

В конце мая на севере Москвы пропали двое мальчиков в возрасте восьми и 10 лет. Дети ушли из дома, не сказав об этом родителям. Пропавших искала полиция и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Ближе к вечеру беглецы нашлись - они решили «пойти в поход» в ближайший парк, где и провели весь день.

Дети Волонтеры Полиция Москва
04 июня 2024, 00:50
В Видном задержали осквернившего военный мемориал иностранца
Пресс-служба МВД
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковные полицейские задержали мужчину, который раскидал венки у военного мемориала в Видном. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным полиции, злоумышленник осквернил памятник «Журавли» с Вечным огнем. Он, находясь в нетрезвом состоянии, разбросал венки у мемориала, после чего скрылся.

«Правонарушитель был установлен. Им оказался уроженец одной из республик ближнего зарубежья 1978 года рождения», - сообщили в полиции.

Подозреваемого доставили в территориальный отдел полиции. На видео он принес извинения за свой поступок и сказал, что, под действием алкоголя «играл с цветами».

Ранее в Геленджике полицейские задержали двух туристов, которые спали на мемориале «Вечный огонь». Против них завели административное дело за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

Полиция Видное
04 июня 2024, 00:23
Годовалый мальчик засунул себе в анус игрушечную пирамидку в Зеленограде
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Зеленограде годовалый мальчик попал в больницу с травмой прямой кишки после того, как заигрался и засунул себе в анус часть пластмассовой пирамиды. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

Ребенок травмировался, оставшись без родительского присмотра. Мать мальчика вышла на улицу поговорить с подругой, а отец решил устроить перекур на лестничной площадке.

По информации издания, пока глава семейства курил и попутно загружал приложение для видеоконтроля за сыном, тот успел засунуть себе в задний проход часть игрушки. Мужчина вбежал в квартиру, когда мальчик заплакал от боли. Игрушку аккуратно вытащили, но все-равно вызвали скорую помощь.

Ребенка госпитализировали. Врачи провели ребенку операцию, так как прямая кишка была повреждена и потребовалось зашить раны. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, его скоро отпустят долечиваться домой.

Осенью 2021 года врачи города Новокузнецка столкнулись с ситуацией, когда пришлось оперировать пациента, засунувшего себе в задний проход палку ливерной колбасы ради новых ощущений.

Дети Больницы Врачи
04 июня 2024, 00:18
Предприниматель из Воронежа утонул в центре города на глазах у друзей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Катание на сапбордах с друзьями в акватории Петровской набережной Воронежа печально закончилось для директора агентства по коммерческой недвижимости «РБН» Константина Хавтура. Мужчина упал с доски в воду и больше не всплывал. Подробности «Вести Воронеж» рассказала супруга предпринимателя Олеся.

Катание на сапбордах с друзьями в акватории Петровской набережной Воронежа печально закончилось для директора агентства по коммерческой недвижимости «РБН» Константина Хавтура. Мужчина упал с доски в воду и больше не всплывал.

Подробности «Вести Воронеж» рассказала супруга предпринимателя Олеся.

Она подчеркнула, что приятели мужа в момент его падения в воду находились от него на большом расстоянии.

«Сначала ребята подумали, что он нырнул, ведь было очень жарко, потом поняли, что он слишком долго находится под водой», - пояснила собеседница журналистов.

Друзья Константина около получаса ныряли, чтобы найти пропавшего предпринимателя. Когда все их попытки оказались безуспешными, то они вызвали на место спасателей. Прибывшие водолазы провели в воде до вечера, но тело Хавтура так и не нашли.

По словам Олеси, спасатели пообещали вернуться завтра во второй половине дня. Работающих под водой специалистов на весь город всего трое, поэтому с утра они поедут по более ранней заявке. Коллеги предпринимателя привлекли к поискам учеников местной водолазной школы, но их все равно не хватает, так как акватория очень большая, поэтому основные поиски тела продолжаются с берега.

В конце мая в Клязьме около Химок утонул рэпер из Якутии Айаан Никифоров. Выступающий под псевдонимом Ian Hopeless находился в водоеме вместе со своей девушкой. В какой-то момент пара решила переплыть на другой берег реки. Но еще на половине пути они начали тонуть. Девушку вытащили на берег проплывавшие мимо люди. Айана спасти они не смогли.

Спасатели Россия Водоемы
03 июня 2024, 23:43
Кошка Маруся умерла от жары на борту летящего из Москвы в Турцию самолета
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Домашняя кошка Маруся умерла на борту рейса авиакомпании Utair во время перелета из Москвы в Турцию. Владельцы погибшего питомца в беседе с Telegram-каналом«Осторожно, Москва» возложили ответственность на экипаж воздушного судна. Они пояснили, что Марусю запретили доставать из переноски, несмотря на высокую температуру и духоту в салоне.

Пассажирка подчеркнула, что духоту в салоне она заметила еще во время посадки и поставила переноску с кошкой у прохода. Но бортпроводники потребовали, чтобы клетка находилась под сиденьем.

«Кошка стала паниковать, как я предполагаю, что воздуха там стало не хватать. Из переноски достать ее не дали из-за жалоб других пассажиров. Маруся умерла в муках в салоне самолета, не в багаже, а в салоне под сиденьем от нарушения температурного режима», - заявила собеседница.

В пресс-службе авиакомпании в комментарии РИА «Новости» заявили, что животное во время полета выбралось из переноски и начало бегать по салону. На появление кошки пожаловались другие пассажиры с аллергией на животных.

Требование о размещении домашних питомцев в переносках, стоящих под сидением, в пресс-службе объяснили авиационными правилами безопасности. Представители перевозчика добавили, что температура в салоне на протяжении всего полета оставалась на уровне 24 градуса, а воздух регулярно очищался с помощью специальных фильтров.

В компании выразили соболезнования в связи с гибелью кошки и подчеркнули, что начали служебную проверку, так как к перевозке животных в самолетах относятся очень внимательно и принимают все меры для их транспортировки.

Собственную проверку гибели кошки Маруси на борту самолета Utair начала Уральская транспортная прокуратура. Ведомство организовало надзорные мероприятия для выяснения всех обстоятельств смерти животного.

В начале марта стало известно о смерти мопса Фрэнка , который вместе с владельцами улетел из Пхукета в Санкт-Петербург. Переноску с домашним питомцем сдали в багажное отделение. По мнению хозяев собаки Фрэнк погиб из-за переохлаждения. В авиакомпании с этим мнением не согласились. Там пояснили, что данные контроля показали комфортные 21… 22 градуса.

Домашняя кошка Маруся умерла на борту рейса авиакомпании Utair во время перелета из Москвы в Турцию. Владельцы погибшего питомца в беседе с Telegram-каналом «Осторожно, Москва» возложили ответственность на экипаж воздушного судна. Они пояснили, что Марусю запретили доставать из переноски, несмотря на высокую температуру и духоту в салоне.

Турция Самолеты Животные Авиакомпании Москва Кошки

Новости по теме